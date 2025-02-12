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Ekonomi

Bursa'da Tarımda Yeni Yatırımlar

Bursa\'da Tarımda Yeni Yatırımlar

Bursa'da 561 milyon TL'lik tarım yatırımlarıyla verimlilik artışı ve kırsal kalkınma hedefleniyor.

12.02.2025 12:34
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Sanayi üretimindeki liderliğinin yanı sıra Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinin başında gelen Bursa'da, merkezi hükümet yatırımlarıyla tarımda verimlilik artacak, kırsal kalkınmanın önü açılacak.

Devlet Su İşleri tarafından Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl İlçelerine yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bursa'da tarımının lokomotif ilçeleri olan Mustafakemalpaşa ve Karacabey'i merkeze alan yatırımlarda sulama, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile birlikte, İnegöl Akıncılar Mahallesi Adadere Deresi üzerinde yerleşim yerlerini taşkın zararlarından koruyacak çalışmalara da başladık. Toplam 561 milyon liralık kaynak kullanılacak projeler Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Ekonomiye yıllık 53 milyonluk katkı

Yaklaşık 243 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması işi ile Kestelek, Camandar ve Döllük (Köy) Mahallelerine ait tarım arazilerini içine alan toplam 5 bin 440 dekar arazi sulanabilir hale gelecek. Çalışma kapsamında yaklaşık 22 kilometrelik boru hattı ile tarım arazilerine su verme amacıyla 73 adet Modern Kartlı Sulama Hidrantı yapılacak. Bu yatırımla birlikte 2025 yılı verilerine göre dekar başına 9 bin 750 TL gelir artışı sağlanması öngörülüyor. Yöre halkının modern sulama ile tanışacağı proje ile buğday, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır, domates, bezelye, soğan, bostan, kırmızıbiber, zeytin ve fasulye gibi birçok ürün yetiştirilerek ürün yelpazesi genişleyecek. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte 2025 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 53 Milyon TL'lik katkı sağlanacak. Projenin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Karacabey'de arazi toplulaştırması

Yalnızca Bursa değil Türkiye'de de tarımsal katma değerin en yüksek olduğu ilçelerden olan Karacabey'de Gölecik Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi'ne de başlandı. Proje, Karacabey'in Danişment, Tophisar, Sultaniye, Dağkadı, Arız, Fevzipaşa, Keşlik, Karasu, Şahinköy, Hotanlı, Kıranlar, Gölecik ve Hüdavendigar mahallelerinde, toplam 300 bin dekar alanda uygulanacak. Aynı zamanda Gölecik Barajı Sulaması sahasını da kapsayan projenin hayata geçirilmesiyle, mülkiyet problemleri çözülecek. Azami oranda parsellerin birleştirilmesi sağlanırken, sulama sahasında su hatlarına ve stabilize kaplı kadastral yol hatlarına cepheli parseller de üretilecek. Yaklaşık 268 milyon TL'ye mal olacak projede tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenecek.

İnegöl'e taşkın koruma yatırımı

Devlet Su işleri tarafından İnegöl İlçesi Akıncılar Mahallesi, Adadere Deresi üzerinde yerleşim yerlerini taşkın zararlarından korumak amacıyla çalışmalara başlandı. İhalesi yapılan ve 50 milyon TL'ye mal olması beklenen "İnegöl Akıncılar Mahallesi Adadere Islahı" projesi kapsamında Adadere Deresi'nde 1050 metre ıslah güzergahı üzerinde çift taraflı beton ağırlık duvarı, 80 metre betonarme U kanal, 86 adet brit ve 3 adet menfez inşa edilecek.

"Yatırımlar hız kesmiyor"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ulaşımdan altyapıya, tarımdan sosyal hizmetlere kadar her alanda merkezi hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Özellikle Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde çalışmaların başladığı her iki projenin de Bursa tarımı için büyük önem taşıdığını dile getiren Gürkan, "Bursa sanayinin yanında önemli bir tarım kenti. Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki her iki proje sahasındaki vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynağı tarım. Tarımsal üretimi artırarak, tarıma dayalı sanayinin de gelişip bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağa inanıyoruz. Bunun yanında proje sahası ülkemizin nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Güney Marmara Bölgesi'nde yer aldığından, büyük bir tüketim merkezi durumundaki bölgenin gıda ihtiyacı karşılanmış olacak. Yeni tarımsal sanayinin ham madde ihtiyacının temin edilmesi ve tarım ürünlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin artırılması için tarımsal sulama imkanlarının arttırılması büyük önemtaşıyor. Toplamda 561 milyon TL'ye mal olacak her 3 yatırımın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Karacabey, Ekonomi, Güncel, İnegöl, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Tarımda Yeni Yatırımlar - Son Dakika

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