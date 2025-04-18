Bursa'da "Uludağ Enerji Zirvesi" başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da "Uludağ Enerji Zirvesi" başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Sakarya gaz sahasında günlük 8 milyon metreküp üretimi 10 milyon metreküpe, Gabar'da günlük 78 bin varil petrol üretimini 100 bin varile çıkaracaklarını bildirdi.

18.04.2025 11:45
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Sakarya gaz sahasında günlük 8 milyon metreküp üretimi 10 milyon metreküpe, Gabar'da günlük 78 bin varil petrol üretimini 100 bin varile çıkaracaklarını bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi öncülüğünde, "Geleceğin Enerji Stratejisi" temasıyla düzenlenen "Uludağ Enerji Zirvesi" Bursa Business School'da başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji konusunda 22 yılda çok mesafe katettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2053 net sıfır karbon ekonomisine dayalı bir ekonomi hedefiyle enerjide dik duruşu başlatmak zorunda olduklarını ifade eden Demircan, enerjide arz güvenliğini sağlarken dışa bağımlılığı azaltmak ve aynı zamanda 25 yıllık süre içinde iklim değişikliğinden kaynaklı sıfır karbon üretim ya da enerji dönüşümünün sağlanması gerektiğini belirtti.

Demircan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını kendi kaynaklarıyla sağlayabilen bir ülke olmadığına değinerek, "Her ne kadar bu konudaki gayretimizi son 5-10 yılda arttırmış olsak da hem doğal gaz hem de petrol aramalarına çok önemli hız vermiş olsak da geldiğimiz nokta halen Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak ölçüde değil. Fakat Sakarya gaz sahasında yaklaşık günlük 8 milyon civarı ama inşallah çok yakın bir zamanda 10 milyon metreküp civarı üretime geçiyoruz. Gabar'da da şu an 78 bin varil petrolümüz var günlük. Onu da 100 bin varile çıkarmaya çalışıyoruz. Bunların sayısını arttırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde doğal gaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hidrokarbon çıkarma çalışmalarına hız vermeye çalıştıklarını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Kömür üretiminde değişik zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan önemlisi maliyet, alternatif yakıtlarla kıyasladığınızda yerli kömür, alternatif yakıtlarla maliyeti açısından rekabet edilebilir durumda değil. Bu kapsamda belirli teşviklerle, en azından özellikle enerjiden kaynaklı dış ticaret açığının azaltılmasında önemi olduğunu bildiğimiz için yani kömürün desteklenmesine yönelik çok yakın zamanda inşallah Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar tarafından da açıklanacak bir hususumuz var. Halihazırdaki kömür santrallerinin sistem içinde maksimum etkin kapasiteye ulaşabilmesini sağlayacak bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyoruz."

Enerjide güçlü ve modern altyapının önemine işaret eden Demircan, kesintisiz, sürekli, kaliteli, uygun fiyatlı enerjinin tüketiciye sunulması gerektiğini vurguladı.

Portföy çeşitlendirmede nükleer enerjinin önemli bir husus olduğunu kaydeden Demircan, Akkuyu, Sinop ve Kıyıköy'de nükleer enerji projeleri için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Demircan, ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları konusunda Türkiye'nin son dönemde katettiği mesafe ve gelecek hedeflerine ilişkin verileri paylaştı.

"Enerji ülkeler için önemli bir unsur haline gelmiştir"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da enerjinin stratejik öneme sahip olan bir konu olduğunu dile getirdi.

Enerjinin ülke ekonomilerinin en önemli güç göstergelerinden bir haline geldiğine işaret eden Ayyıldız, "İnsan vücudu için kan dolaşımı ne kadar önemliyse enerji de ülkeler için o kadar önemli bir unsur haline gelmiştir. Ülkemizin son 22 yılda gerek enerji çeşitliliği gerekse verimliliği açısından başarılı bir noktaya ulaşmasını sağlayan bakanlığımıza vizyonları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bursa gibi ekonomisi güçlü ve enerji ihtiyacı yüksek bir şehirde böyle bir zirvenin düzenlenmesini de önemli buluyorum. Bu konuya sahip çıkan ve zirveye öncülük eden BTSO Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Ülke olarak yeşil enerji bizim için olmazsa olmaz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise enerjinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın en stratejik unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Dünya genelinde artan enerji talebine değinen Burkay, gelecek 3 yıl içinde küresel elektrik tüketiminin her yıl Japonya'nın toplam yıllık elektrik tüketimi kadar artış göstereceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de son 20 yılda üç kat büyüyen enerji talebinin 2035 yılına kadar 510 terawatt-saate ulaşması bekleniyor. Bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için düşük karbonlu kalkınma çözümleri artık kaçınılmaz hale gelmiştir. İş dünyası olarak iki önemli konumuz var, yeşil ve dijital dönüşüm. İhracata dayalı büyüme hedefleyen bir ülke olarak yeşil enerji bizim için olmazsa olmaz. Türkiye'nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli, bu dönüşümde elimizdeki en büyük fırsattır. RES ve GES kapasitesinin 30 bin megavattan 120 bin megavata çıkarılması hedefi, iş dünyamız için bir çağrı, yatırıma, işbirliğine ve vizyona davettir."

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu da Türkiye'nin fosil yakıtların aksine yenilenebilir enerji üretimi açısından çok avantajlı bir coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin enerji ithalatı, cari denge üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu nedenle, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Rüzgar ve güneş başta olmak üzere ülkemizin bu alandaki potansiyeli çok yüksek. İş dünyası olarak yeşil enerjinin kıymetini biliyoruz. Devletimizin desteğiyle enerjideki dönüşümün bel kemiğini yeşil enerji oluşturuyor." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik sponsorlarına plaketleri takdim edildi.

Uludağ Enerji Zirvesi iki gün boyunca "Yerli Teknoloji ve Mega Enerji Yatırımları", "Enerji Yatırımlarında Finansal Dönüşüm: Sermaye Yapıları ve Fonlama Modelleri", "Fosil Yakıtlarda Dönüşüm Stratejisi" gibi 8 farklı konuda düzenlenecek paneller ve özel konuşmacılara ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da 'Uludağ Enerji Zirvesi' başladı - Son Dakika

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