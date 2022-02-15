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Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak

15.02.2022 11:32
Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak

Bursa'daki Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde, ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, tesiste yıl sonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer, 12 megavat enerji üretimi sağlanması bekleniyor.

Bursa'daki Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde, ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, tesiste yıl sonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer, 12 megavat enerji üretimi sağlanması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisine, yıl sonuna kadar 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Yıl sonuna kadar 5 tankın daha devreye girmesiyle tamamlanacak tesis, 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılar hale gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depolama sahasına gidecek atıkları yüzde 75 oranında azaltarak, çevreye değer katacak ve enerji üretimiyle ekonomiye güç kazandıracak tesisi, basın mensuplarına gezdirdi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, kentte günlük kişi başına 1,1 kilogram evsel atık oluştuğunu ve her gün ortaya çıkan 3 bin 500 ton atığın bertaraf edilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu belirtti.

Bu atıkları çöp olarak değil, ham madde olarak gördüklerini aktaran Aktaş, "İklim değişikliği, küresel ısınma, çevreyi korumalıyız' gibi sadece hamasi nutuklarla çevreci olunamaz. Kentlerin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için yatırımlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisine değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Benzer bir tesisi batı bölgesi için de planlıyoruz. Günlük bin 200 ton çöpü işleyecek kapasitedeki tesisimizin çevresinde 1 dönümlük alanda orkide ve manolya bahçeleri kuracağız. Yine gübre üretimiyle alakalı burada bir altyapı oluşturacağız. Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik'ten getirilen ham maddeyi burada değerlendireceğiz. İlk etapta sahaya giden atık miktarı yüzde 50, yatırım tamamlandığında da yüzde 75 oranında azalmış olacak. Şu an bir tankımız devrede. Yıl sonuna kadar 5 tankımız devreye girmiş olacak ve organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 12 megavat saate ulaşacak. Bu da 75 bin konuta eşdeğer enerji üretimi demek."

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da uyguladıkları atık yönetim sistemi hakkında bilgi verdi.

Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak
Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak
Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak
Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak

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Hamster Coin, Yatırım, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'daki katı bertaraf tesisi, 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika Ekonomi


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