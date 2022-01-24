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Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı - Son Dakika

Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

24.01.2022 11:39
Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Türkiye'nin lokomotifi olan otomotiv sektörü ihracatında Bursa'dan geçen yıl 6,7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye'nin lokomotifi olan otomotiv sektörü ihracatında Bursa'dan geçen yıl 6,7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

TOFAŞ, OYAK Renault, Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda otomotiv yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan Bursa, Türkiye'nin Otomobili'nin de (TOGG) üretim üssü olacak. TOGG'un fabrikasının kurulduğu Bursa, bu konuda Türkiye'nin adeta merkez üssü haline gelecek.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgiye göre Bursa, 2021 yılında 6 milyar 698 milyon 856 bin dolar ile 6 milyar 959 milyon 805 bin dolar dış satım yapan Kocaeli'nin ardından en çok otomotiv ihracatı gerçekleştiren ikinci il oldu.

Bursa'yı, 6 milyar 494 milyon 905 bin dolarla İstanbul, 4 milyar 472 milyon 709 bin dolarla Sakarya ve 1 milyar 166 milyon 665 bin dolarlık pazar payıyla başkent Ankara takip etti.

152 ülkeye ihracat

Geçen yıl Bursa'dan 152 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Dış pazarda en büyük satım Fransa'ya oldu. Fransa'ya kentten yapılan otomotiv ihracatı 2020'ye kıyasla yüzde 2,47 artarak 1 milyar 344 milyon 303 bin dolardan 1 milyar 377 milyon 565 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya, 1 milyar 26 milyon 957 bin dolar dış satım yapılan 2020'ye kıyasla yüzde 10,42'lik artışla 1 milyar 133 milyon 997 bin dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

İtalya da 927 milyon 448 bin dolarla Bursa'nın en çok otomotiv ihracatı yaptığı üçüncü ülke oldu.

Bursa'nın geçen yıl otomotiv dış satımı yaptığı ilk 10 ülkeye 2020 ve 2021 yılındaki dolar bazında ihracat rakamları ise şöyle:

Ülke20202021Değişim (Yüzde)
Fransa1.344.303.7861.377.565.2402,47
Almanya1.026.957.2971.133.997.38110,42
İtalya896.848.311927.448.9233,41
İspanya413.289.768401.225.477- 2,92
ABD335.307.625324.493.319- 3,23
Fas227.589.253291.676.15728,16
Polonya227.870.048254.424.39011,65
İngiltere207.710.954222.861.1827,29
Romanya394.157.281211.350.801- 46,38
Mısır182.331.147193.847.9866,32

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, dolar, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı - Son Dakika
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