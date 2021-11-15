Üye Girişi
Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor - Son Dakika

Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

15.11.2021 12:23
Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Bursa'nın 62 yıllık geçmişe sahip köklü firması Isıtan Makine 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa'nın 62 yıllık geçmişe sahip köklü firması Isıtan Makine 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 14 farklı sektöre hizmet veren Isıtan, son teknoloji ile ürettiği makinelerle çalıştığı firmaların verimliliğini arttırırken, maliyeti düşüren çözümler sunuyor.

Bursa'da 1959 yılında küçük bir atölyede makine sektörüne giren Isıtan Makine yıllar içinde büyük bir gelişim gösterdi. Isıtan'ın kuruluşu ve ürettiği makineler hakkında bilgiler paylaşan firma yetkilisi, "1970 ile 1980 yılları arasında üretim ağına büyük tip piramit silindir makinelerinin yanında yeni model Kordon Makineleri, Daire Kesme Makasları ve Sıvama makineleri gibi ürünlerde ekleyen Istan, 1996 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi. Bugün 11 bin 500 metrekare alanda kurulu fabrikasında 120 çalışan ile ticaret hayatına devam eden Isıtan, makine sektörünün öncü firmalarından biri haline geldi. Ürettiği makinelerle her zaman geleceğe yönelik hamleler yapan Isıtan, müşterilerine sağladığı katma değer ile değişilmez bir marka olma başarısı gösterdi. Paydaş olduğu sektörlere, zaman içinde yenilerini ekleyen Isıtan Makine bugün halihazırda 14 sektöre makine üretiyor. Araç üstü ekipmanlar, uzay ve havacılık, silolar, inşaat, savunma sanayi, çelik konstrüksiyon, basınçlı kaplar, boru hatları, maden, tünel, yol inşatları, iş makinaları, tarım makinaları, enerji sektörü, şehirleşme ve ulaşım, tersane gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara çözüm ortağı olan Isıtan, yeni yatırımlar için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"İlk ihracatımızı 1996 yılında gerçekleştirdik"

Isıtan'ın 1996 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdiğini altını çizen firma yetkilisi, "Isıtan, üretim alanındaki başarısını pazarlama stratejisiyle destekledi ve 85 ülkeye ihracat yapıyor. İlk olarak 1996 yılında yaptığı ihracatın ardından bu alandaki başarısını her geçen gün arttıran Isıtan, Avrupa'nın önde gelen ülkelerine makine satıyor. ABD ve İsrail gibi refah seviyesinin güçlü olduğu ülkelere de dış satım gerçekleştiren Istan, ülke ekonomisine önemli girdi sağlıyor. Isıtan Makine, ürettiği makinelerle ithalatın önünü kesiyor. Yeni iş anlaşmalarıyla ihracat yaptığı ülkelerin sayısını arttırmaya çalışan Isıtan, koyduğu hedefler doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ediyor." dedi.

"Makineler 16 dile çevrilebiliyor"

Endüstri 4.0 ile birlikte Isıtan'ın makinelerindeki değişim ve dönüşümü anlatan firma yetkilisi şöyle devam etti "Ürettiğimiz makinelerde NC Otomasyon sistemi ile müşterilerimize zaman kazandırırken, maliyeti de düşüren çözümler sunuyoruz. NC otomasyon sistemi ile üretilen makineler 16 dile çevrilebiliyor. Yarım ve tam otomatik otomasyon seçenekleriyle makinelerin yüksek ve seri adetli üretim yapmasına olanak veriyor. Ürettiğimiz her makinenin en ince detayına kadar son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sayede destek verdiği firmalara iş kolaylığı sağlıyoruz. Isıtan Makine'nin özen gösterdiği en hassas noktalardan biri ise hammadde tedariği. Firmaların büyüme stratejileri içerisinde en kritik noktalardan biri olan hammadde tedariğinde ince eleyip sık dokuyoruz. Hammaddeleri yetkili ve sertifikalı tedarikçilerinden alarak kontrol sürecini ve zaman kaybını minimize ediyoruz."

"Herkesi Bursa'ya fuara bekliyoruz"

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda 2 numaralı salonda 214 stant numarasıyla yer alacaklarını da aktaran firma yetkilisi son olarak şunları söyledi, "Isıtan Makine, bugüne kadar katıldığı birçok ulusal ve uluslararası fuarlarda büyük ilgi gördü. Bursa'da 24-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek BUMATEC Fuarı'nda da ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." - BURSA

Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor
Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı 12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi 11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı 10:53 Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 10:11 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

Son Dakika Haberleri
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
11:45 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor
11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu
11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı         
12:32
Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı         
12:14
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı         
10:14
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 12:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement