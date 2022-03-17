Business "Red Tech" webinar serisine başladı - Son Dakika
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Business "Red Tech" webinar serisine başladı

17.03.2022 12:41
Business "Red Tech" webinar serisine başladı

Vodafone Business, nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri alanlarında sunduğu çözümleri anlatacağı ve bu çözümlerden fayda sağlayıp verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşılacağı "Red Tech" webinar serisini başlattı.

Vodafone Business, nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri alanlarında sunduğu çözümleri anlatacağı ve bu çözümlerden fayda sağlayıp verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşılacağı "Red Tech" webinar serisini başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen ilk webinar'da Vodafone Business'ın müşterilerine verimli, esnek, ölçeklendirilebilir ve güvenilir bir IT altyapısı oluştururken ses altyapılarını buluta taşıyan Bulut Santral çözümü konuşuldu.

Dijital dönüşümün en önemli anahtarlarından olan bulut teknolojilerinin masaya yatırıldığı webinar, Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Devamında Doğuş Otomotiv Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Koray Bebekoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

Webinar'ın başarı hikayeleri kısmında ise DenizBank Satış Grup Müdürü Caner Doğan ve E-Kargo Lojistik ve Depolama Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bayter, Vodafone Business'ın Bulut Santral çözümünden sağladığı fayda ve elde ettikleri verimliliği anlattı.

Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca ürün demosu da yapıldı.

Bulut Santral içerikli webinar serisine gelecek dönemlerde "nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri" konuları ile devam edilecek.

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geri dönüşüm, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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