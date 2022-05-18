Business, Red Tech webinar serisini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Business, Red Tech webinar serisini gerçekleştirdi

18.05.2022 14:42
Business, Red Tech webinar serisini gerçekleştirdi

Vodafone Business, Red Tech webinar serisinin ikincisini gerçekleştirdi.

Vodafone Business, Red Tech webinar serisinin ikincisini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sunulan çözümlerden fayda sağlayarak verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı Red Tech webinarda Bulut Bilişim ve İş Sürekliliği konusu, katılımcılarla birlikte masaya yatırıldı.

İkincisi gerçekleştirilen webinarda Bulut Bilişim ve İş Sürekliliği konusu, katılımcılarla birlikte değerlendirildi.

Geleceğin bulut bilişim teknolojilerini ve öne çıkan yedeklilik çözümlerinin ele alındığı webinar, Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Devamında QNB eFinans teknolojiden sorumlu direktör (CTO) Aysel Kahya ve Hidtek CTO'su Turgut Can Kara ile Bulut Dönüşüm Başarı Hikayeleri kapsamında, Vodafone Business Bulut teknolojilere geçiş ile sağlanan fayda ve yedeklilik çözümleri sayesinde sağlanan iş sürekliliği aktarıldı.

Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca Vodafone Business'ın sağladığı bulut altyapılar ve yedeklilik teknolojileriyle ilgili ürün demosu yapıldı.

Günümüzde bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçların temelini oluşturan Bulut altyapıları, rekabet ortamında bir adım öne çıkmak isteyen ve stratejik olarak kendini dönüştürmeyi hedefleyen her işletmenin odağında yer alıyor.

Her ölçekten işletme, ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürürken en güncel, hızlı ve yüksek performanslı teknolojileri kullanmak üzere Bulut altyapılara geçiş sağlıyor ve iş yüklerini bulut tabanlı platformlara taşıyor.

Hızlanan Bulut dönüşümüyle işletmelerin, yüksek erişilebilirlik hedeflerine ulaşmak için Bulut altyapılara ait politikalarını yeniden şekillendirmeleri bir zorunluluk halini alıyor.

Bulut Teknoloji içerikli webinar serisine önümüzdeki dönemlerde SDWAN ve Akıllı Enerji çözümleri konuları ile devam edilecek.

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Kaynak: AA

Bulut Bilişim, geri dönüşüm, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Business, Red Tech webinar serisini gerçekleştirdi - Son Dakika


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