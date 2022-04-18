Büyüme ve gelişme geriliği testi Medical Park Gaziantep'te - Son Dakika
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Büyüme ve gelişme geriliği testi Medical Park Gaziantep'te

18.04.2022 17:11
Büyüme ve gelişme geriliği testi Medical Park Gaziantep'te

Medical Park Gaziantep Hastanesi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, "Çocuklarda boy kısalığı zamanında tespit edilirse tedavi edilebilir ve genetik kodlarındaki hedef boya ulaşılabilir.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, "Çocuklarda boy kısalığı zamanında tespit edilirse tedavi edilebilir ve genetik kodlarındaki hedef boya ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Medical Park'tan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Gaziantep Hastanesi, yeniliklerle bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, çocukluk döneminde gerçekleştirilen test ile tespit ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Park Gaziantep Hastanesi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, "growth hormon" olarak da bilinen büyüme hormonu eksikliğinin 4 bin canlı doğumda bir görülen önemli bir boy kısalığı nedeni olduğunun belirtti.

Gönel, büyüme hormonu eksikliğinin tek başına olabildiği gibi başka hormon eksiklikleri ile de birlikte olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklarda boy kısalığı zamanında tespit edilirse tedavi edilebilir ve genetik kodlarındaki hedef boya ulaşılabilir. Peki, kan testleri ile boy kısalığına neden olan hormonal faktörleri tespit edebilir miyiz? Kandan büyüme hormonu ölçümü yapılabilir fakat kan düzeyi, gün içinde değişkenlik gösterdiği için daha stabil olan testler de kullanılmaktadır. IGF-1 ve IGF BP-3 testleri büyüme hormonu salınımını doğru şekilde yansıtabilmektedir. Bu testlerin rutin olarak ölçümü hastanemizde kolayca yapılabilmektedir. Hastanemizin Çocuk Endokrinolojisi Kliniği'nde muayene olan çocuklar, IGF-1 ve IGF BP-3 testleri ile boy kısalığı istemleri yapılabilmektedir. Çocuğunuzda boy kısalığından şüpheleniyorsanız Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nde bu testi aynı gün yaptırabilir, çocuk endokrin uzmanımızdan akademik düzeyde destek alabilirsiniz."

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Gaziantep, Çocukluk, Genetik, BP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyüme ve gelişme geriliği testi Medical Park Gaziantep'te - Son Dakika


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