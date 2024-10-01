Çalışma İzni Kriterleri Güncellendi

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, "Nitelikli yatırımcı ve işgücünün ülkemize çekilmesi, yerli işgücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı işgücünden tamamlayıcı mahiyette faydalanılması, yerli işgücüyle ihtiyacı karşılanabilen sektör-meslek-işler bakımından da koruyucu tedbirler alınması ve kayıtlı istihdamın artırılması amaçlarıyla çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellenmiştir" açıklaması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımıza yapılan çalışma izni başvuruları, uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilmekte olup politikamız uyarınca; Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünün öncelikle yerli işgücünden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanılması esastır. Bu esas, ülkemizin kalkınması ve küresel rekabette geri kalmaması için bir gerekliliktir. Yine, nitelikli yabancıların (eğitim; mesleki deneyim; bilim ve teknolojiye katkı; yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü veya yatırımcı olarak değerlendirilenlerin) ülkemize kazandırılması ve bu kişilerin sağlayacağı katma değer ülkemizin kalkınması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda uluslararası işgücü hareketlerinin yönetiminin, belirli alanlarda kolaylaştırıcı ve belirli alanlarda ise koruyucu tedbirler alınmak suretiyle ideal bir dengede yürütülmesi ülkemiz menfaatlerinin bir gereğidir" denildi.

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Küresel, bölgesel ve ulusal çapta yaşanan muhtelif gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin küresel arenadaki konumunun yanı sıra işgücü piyasasının dinamikleri ve ihtiyaçlarının da zaman içerisinde değiştiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; başta 12'nci Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerinde çizilen çerçeve, sektör-meslek-iş temelinde yapılan analizler, sektör temsilcilerinin talepleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri, idari kayıt ve veriler ile benzeri hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda; nitelikli yatırımcı ve işgücünün ülkemize çekilmesi, yerli işgücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı işgücünden tamamlayıcı mahiyette faydalanılması, yerli işgücüyle ihtiyacı karşılanabilen sektör-meslek-işler bakımından da koruyucu tedbirler alınması ve kayıtlı istihdamın artırılması amaçlarıyla çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellenmiştir. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi gereğince güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yapılan yeni düzenleme kapsamında; genel değerlendirme kriterleri olarak da bilinen 'istihdam', 'ücret' ve 'mali yeterlilik' kriterleri güncellenmiş, muhtelif sektör-meslek-işler için gerekli koşullar ve kriterler düzenlenmiş ve genel değerlendirme kriterlerinden istisna tutulacaklar belirlenmiştir."