Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı

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Çalışma saatlerinde bir kısalma olup olmadığı konusu, iş dünyasının gündemindeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem işverenler hem de çalışanların belirsizlikler yaşadığı konuya son noktayı koydu. Işıkhan, "Güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini... Daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek" dedi.

31.10.2024 10:46
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Çalışma sürelerinin kısalması talebi, iş verimliliği ve çalışan memnuniyeti üzerinde olumlu etki yapacağına yönelik tartışmalar yıllardır devam ediyor. Buna karşın işverenler kısaltılmasının verimliliği düşüreceğini savunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Türkiye'de milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanını ilgilendiren çalışma süreleri konusunda Beyaz TV'ye konuştu.

ÇALIŞANLAR SÜRENİN KISALMASINI BEKLERKEN

Bakan Işıkhan, yeni nesil çalışmanın tatil sürelerinin uzatılmasını kapsayıp kapsamayacağına yönelik soruyu cevaplarken "Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini... Daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek.

İŞ HAYATINDA YENİ MODEL YAYGINLAŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında yeni iş modelinin yaygınlaşacağını belirterek "İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından bir tanesi, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma, en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma" şeklinde konuştu.

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vedat Işıkhan, İş Dünyası, Ekonomi, Üretim, Finans, Yaşam, İştip, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tayfun çiçek:
    şimdi bir şey söylesek içeri atarlar o yüzden diyoruz ki bazılarının yatacak yeri yok.. bunca vebal kul hakkıyla nasıl can verip diğer tarafa gidecekler hiç mi düşünmüyorlar..... 80 6 Yanıtla
  • McA !:
    Ucuz işçi ülkesi yaptınız Türk insanını, Size yazıklar olsun. 62 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    SİZ 3/5 YERDEN MAAS ALIN ADALET YOK LIYAKAT YOK YOLSUZLUK YAPIN KATMA DEĞERLİ BİŞEY ÜRETMEYİN İSTERSEN 24 SAAT CALIS YINE DE HICBISEY OLMAZ ! 45 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Endonezya bizden iyi boş konuşma istersen bakan denen mahluk 45 3 Yanıtla
  • Önder null:
    hırsız calıyor biz calisyoruz 30 4 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Adam dogru olanı söylemış 1 26 Yanıtla
  • Emre Rencber:
    Devlet milletten çok şey bekliyor. Verdikleri aldıklarının ve beklentilerinin yanında yok gibi görünüyor. 11 0 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu:
    O değil de bari kış saati uygulamasına dönülsün arkadaş gece gidip gece işten geliyoruz bari sabah güneş görelim 8 1 Yanıtla
  • Gökhan Özel:
    Soyleyecek soz kalmadi,herkes sandigi bekliyor ,biktik..bittik yaziklar olsun. 8 0 Yanıtla
  • aragorn:
    bu açıklama uzaydan daha boş 3 0 Yanıtla
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