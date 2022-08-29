Çam balı ihracatı yüzde 76 arttı - Son Dakika
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Çam balı ihracatı yüzde 76 arttı

29.08.2022 11:59
Çam balı ihracatı yüzde 76 arttı

Türkiye çam balı üretiminin yüzde 86'sını karşılayan Muğla ve dünya çam balının yüzde 92'sini üreten Türkiye çam balı ihracatını yüzde 76 artışla 15 milyon dolardan 26,2 milyon dolara yükseltti.

Türkiye çam balı üretiminin yüzde 86'sını karşılayan Muğla ve dünya çam balının yüzde 92'sini üreten Türkiye çam balı ihracatını yüzde 76 artışla 15 milyon dolardan 26,2 milyon dolara yükseltti.

Türk bal ihracatçıları, Arıcılık sektörünün tüm taraflarını bir araya getiren 24-28 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul'da 47'inci kez düzenlenen International Apicultural Congress (Apimondia, Uluslararası Arıcılık Kongresi)'te Türk arıcılık sektörünü dünyanın 138 ülkesinden gelen binlerce sektör mensubuna tanıttı. Hedef, bal ihracatında 50 milyon dolara ulaşmak.

Türkiye genelindeki bal ihracatçılarının kümelendiği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde Türk balının tanıtımına birlikte imza attılar.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini, bal üretiminde de dünya ikincisi konumunda olduğumuzu dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin son 1 yılda bal ihracatının 41,8 milyon dolara ulaştığını, Apimondia'da, Türkiye'nin bal ihracatında 50 milyon doları rahatlıkla gerçekleştirebileceğini gördüklerini vurguladı.

Apimondia'da Türkiye bal sektörünü dünyanın 138 ülkesinden gelen katılımcılara tanıttıklarını aktaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu ise; Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu çam balı tadımı da yaptırdıklarını belirtti.

Bal ihracatı yüzde 76 arttı

Türkiye'nin bal ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 65'lik artışla 25,4 milyon dolardan 41,8 milyon dolara çıkarken, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde bal ihracatı yüzde 76'lık yükselişle 15 milyon dolardan 26,2 milyon dolara tırmandı.

Son 1 yıllık dönemde bal ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 13 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Almanya 7,2 milyon dolarlık Türk balı talep etti. Türkiye'den İspanya'ya 5 milyon dolarlık bal ihraç edilirken, bu ülkeleri 2,2 milyon dolarlık bal ithalatıyla İsrail ve 1,6 milyon dolarlık tutarla Bulgaristan izledi. Bal ihraç ettiğimiz ülke sayısı 60 oldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Muğla, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çam balı ihracatı yüzde 76 arttı - Son Dakika

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