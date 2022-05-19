Çanakkale'de Nisan ayında bin konut satıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Nisan ayında bin konut satıldı

19.05.2022 12:17
Çanakkale'de Nisan ayında bin konut satıldı

Çanakkale'de Nisan ayında bin 50 konut satıldı.

Çanakkale'de Nisan ayında bin 50 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile Bayburt oldu.

Çanakkale'de ise Nisan ayında bin 50 konut satıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
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Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, Nisan, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de Nisan ayında bin konut satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Nisan ayında bin konut satıldı - Son Dakika
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