Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

22.07.2022 10:58
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 11,28 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 11,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg11,28HTS
Pirinç (osmancık)Kg20,00HTS
Pirinç (kameo)Kg24,50HTS
Arpa (yemlik)Kg6,01HTS
Buğday (ekmeklik)Kg6,80HTS
Buğday (aşurelik)Kg7,61HTS
Buğday yarmasıKg12,33HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg54,94MTS
İnek sütüLitre7,31MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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