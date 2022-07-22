Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 11,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|11,28
|HTS
|Pirinç (osmancık)
|Kg
|20,00
|HTS
|Pirinç (kameo)
|Kg
|24,50
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,01
|HTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,80
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|7,61
|HTS
|Buğday yarması
|Kg
|12,33
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|54,94
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,31
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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