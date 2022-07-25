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Çanakkale Ticaret Borsası

25.07.2022 17:15
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,05 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,05HTS
Pirinç (luna)Kg11,51HTS
Pirinç (osmancık)Kg20,74HTS
Pirinç kepeğiKg5,55HTS
KanolaKg12,80HTS
Zeytinyağı (ham)Kg45,78MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg52,56MTS
İnek sütüLitre7,35MTS
Koyun sütüLitre9,81MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
SoğanKg0,70MTS
PatatesKg1,23MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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