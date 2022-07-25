Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,05
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|11,51
|HTS
|Pirinç (osmancık)
|Kg
|20,74
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|5,55
|HTS
|Kanola
|Kg
|12,80
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|45,78
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|52,56
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,35
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,81
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
|Soğan
|Kg
|0,70
|MTS
|Patates
|Kg
|1,23
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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