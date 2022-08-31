Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

31.08.2022 10:58
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,10 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,10HTS
Buğday (yemlik)Kg6,31HTS
Zeytinyağı (ham)Kg34,94MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg47,72MTS
SamanKg1,72MTS
İnek sütüLitre7,40MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
ŞeftaliKg6,65MTS
YoncaKg4,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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