Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

29.08.2022 10:43
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,32HTS
Buğday (yemlik)Kg6,63MTS
Zeytinyağı (ham)Kg47,24MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg53,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTS
İnek sütüLitre7,25MTS
Koyun sütüLitre10,07MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
ZeytinKg25,00MTS
BiberKg10,00MTS
ÇilekKg14,32MTS
KavunKg4,42MTS
KarpuzKg2,42MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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