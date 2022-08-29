Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,32
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,63
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|47,24
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|53,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|50,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,25
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,07
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|25,00
|MTS
|Biber
|Kg
|10,00
|MTS
|Çilek
|Kg
|14,32
|MTS
|Kavun
|Kg
|4,42
|MTS
|Karpuz
|Kg
|2,42
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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