Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,32
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,50
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|24,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|23,75
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|11,86
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|2,30
|HTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|54,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|57,00
|MTS
|Çilek
|Kg
|13,90
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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