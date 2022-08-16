Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

16.08.2022 11:02
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,32HTS
Pirinç (luna)Kg18,50HTS
Pirinç (Osmancık)Kg24,00HTS
Pirinç (baldo)Kg23,75HTS
Buğday (aşurelik)Kg11,86HTS
Buğday kepeğiKg2,30HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg57,00MTS
ÇilekKg13,90MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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