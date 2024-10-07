Canik Belediye Başkanı: Turizmde Markalaşma Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Canik Belediye Başkanı: Turizmde Markalaşma Hedefi

Canik Belediye Başkanı: Turizmde Markalaşma Hedefi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayata geçirdikleri projelerle ilçenin turizm potansiyelini artırarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ekoturizm Farkındalık Eğitimi ile Canik'in doğal güzellikleri ön plana çıkarılacak.

07.10.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin turizmden aldığı payı arttıracağız" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayata geçirdikleri projelerle ilçenin turizm potansiyelini geliştirerek ülke turizmine katkıda bulunduklarını ifade etti. Canik Ekoturizm Farkındalık Eğitimi ile ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini daha fazla ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'i ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Canik'i turizmde marka yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Ekoturizimde cazibe merkezi

İlçede düzenledikleri Canik Ekoturizm Farkındalık Eğitimi'yle toplumda doğa ve çevre konusunda duyarlılığı yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin doğal güzellikleri eşliğinde ülkemizin ve şehrimizin dört bir köşesinden ziyaretçilerimizi, ilçemizde ağırlamaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projemizle ve gerçekleştirdiğimiz programlarla ilçemizi, doğa ve doğa sporları tutkunlarının durak noktası haline getirdik. Canik Ekoturizm Farkındalık Eğitimimizle de ilçemizin ekoturizm alanlarının tanıtılmasına doğal kaynakların, doğa ve çevrenin korunması konularında toplumumuzda olan bilincin artmasını sağlayacağız. İlçemiz, şehrimiz ve ülkemiz turizmine katkılar sunacağız. İlçemize kazandıracağımız yeni projelerimizle Canik'imizin turizmden aldığı payı arttıracağız" şeklinde konuştu.

Canik'te saha çalışmaları

Canik Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA), Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede düzenlenen 'Canik Ekoturizm Farkındalık Eğitimi' çerçevesinde, Canik ve Samsun'un farklı ilçelerinde görevlerini sürdüren öğretmenlere, Ekoturizm Kavramı ve Özellikleri, Ekosistem Hizmetleri, Yerel Kültür ve Toplum, Ekoturizm Alanları, Ekosistemin ve Doğal Varlıkların Önemi konularında eğitimler verilecek. Öğretmenler eğitimlerin ardından, Canik Sıfır Atık Köyü, Canik Orman Okulu, Samsun Millet Bahçesi, Canik Ekoturizm Alanı, Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanı ve Canik Gölalan Şelaleleri'nde saha çalışmaları gerçekleştirecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Canik Belediye Başkanı: Turizmde Markalaşma Hedefi - Son Dakika

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