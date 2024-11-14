Çankırı'da Ekim'de 385 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Ekim'de 385 Konut Satıldı

Çankırı\'da Ekim\'de 385 Konut Satıldı

Ekim ayında Çankırı'da konut satışları geçen yıla göre 187 adet artarak 385'e ulaştı.

14.11.2024 16:43
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ekim ayında 385 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ekim ayında Çankırı genelinde konut satışları 385 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 187 adet arttı. Ekim ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 36 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 32 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 10 tanesi ilk defa satılan konutlardanoluşurken diğer 26 tanesi ise ikinci el satış oldu.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 155 adet artarak 349 adet oldu. Ekim ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 90,6 oldu.

Ekim ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 69 adet artarak 140 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 36,4 oldu.

Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 118 adet artarak 245 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,6 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Ekim'de 385 Konut Satıldı - Son Dakika

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