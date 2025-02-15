Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ocak ayında 165 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ocak ayında Çankırı genelinde konut satışları 165 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 46 adet arttı. Ocak ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 19 adet oldu. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 14 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 11,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 2 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 17 tanesi ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 32 adet artarak 146 adet oldu. Ocak ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 88,5 oldu. Ocak ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 5 adet azalarak 38 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 23,0 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 51 adet artarak 127 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 77 oldu. - ÇANKIRI