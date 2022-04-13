Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu - Son Dakika
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Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu

13.04.2022 14:21

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, canlı yayın sırasında market ile üretici arasındaki fiyat farkını anlattı. Asıl sıkıntının ahlaki olduğunu söyleyen Ağaoğlu, yaptırımların yetersiz olduğunu cezaların yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Market ve üretici arasındaki fiyat farkı gün geçtikçe daha da artıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu market ile üretici arasındaki fiyat farkını canlı yayında anlattı. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Arz talep dengesini sağlayacağız demiş ama aslında arzda bir sıkıntı olmadığı halde Karadeniz'de ayçiçek sıvı ham yağı yüklü gemilerimiz kaldı söylentisiyle fiyatlar yüzde 60-70 arttı. Arz talep dengesi evet var, enerji fiyatları arttı. Ama birileri tamahkar yüzde 30 artan yerde yüzde 100 zam yapıyor.

YAPTIRIMLAR ETKİSİZ

Ayçiçek sıkıntısı çekmedik biz. Sıkıntı bir yerde kitleniyor ahlak, utanma duygusu, utanmıyor mu bu insanlar. Biz kamu otoritesinin ileri gitmesini istiyoruz. Yaptırımlar daha etkili olmalı. 39-40 liraya domates satılıyor. Ben 15 lira manavda gördüm. Patlıcan 35 liraya gördüm. Mahalle manavında 18 lira. Bu nasıl oluyor? Dün büyük bir zincir markete gittim alış fiyatının fotoğrafını çektim soğan ve patatesin. 1 lirayı alıp 5 liraya satmak ne demektir? Ben utanıyorum. Yüzde 600 artış olur mu? Çabuk bozulabilen fire veren bir ürün değil bu patates. Çok mağazalı zincir market reyondaki patatesleri çöpe döküyordu. Dökerken fiyatı 4.45'ti. Vatandaşlar dedi ki çöpe dökmeyin. O raflara mal koymuyorlar pahalansın diye.

KDV İNDİRİMLERİ FİYATLARI DEĞİŞTİRMEDİ

En iyi gözlemci tüketicidir. Bir zincir markette 180 gram beyaz süzme peynir. KDV'si yüzde 8. Tarih 7 Şubat 2022, fiyat 18.50. 14 Şubat KDV yüzde 1 aynı beyaz peynir yine 18.50. Nerede yüzde 7 indirim. KDV vatandaşın cebinden çıkan bir bedeldir. O tüketim vergisidir. Devlet vazgeçti, dedi ki tüketicinin cebinde kalsın. Elektrikte de yüzde 18'den 8'e indi. Elektrik belli koşullarda faturaya geliyor. Çektiğim fotoğrafta domates 15 lira, ben benzer fotoğrafı gittim bir zincir markette yine domates fotoğrafı çektim. İnanılır gibi değil fiyat 39.90. 10 Nisan Pazar günü çektim. Başka bir markete gittim salatalık 20 lira, Çengelköy badem salatalık 23.50 lira.

HAPİS CEZASI GELİYOR

Utanma duygusu kalmadıysa gidip içeride yatsın. Meclis 1 yıldan 3 yıla çıkarmak üzere yasa tasarısını bekletiyor. Ertelenemez ve paraya çevrilemez denilsin. Mağaza patateslerini çöpe döküyor. O patateslerin fiyatı 4.45 iken 7 liradan yenileri konuluyor. Bu yaşanmış bir şey dün oldu. Olursa devlet devreye girecek. 7 liraya satılan üründe çiftçi belki gübre, tohum parasını zor çıkarıyor veya çıkaramıyor."

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Aydın Ağaoğlu, Karadeniz, Domates, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu - Son Dakika


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