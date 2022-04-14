Castrol Ford Team Türkiye, 25. sezonunu Bodrum Rallisi ile açıyor - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, başarılarla dolu 25. yılını kutladığı 2022 sezonunu Bodrum Rallisi ile açıyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takvimi kapsamında organize edilen Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası açılış yarışı olan Bodrum Rallisi, bu yıl 15-17 Nisan'da Bodrum'da start alıyor.

2022 TOSFED Ralli Kupası'nın da ilk yarışı olan organizasyonda Bodrum yarımadasının toprak zeminli orman yollarında Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları tam kadro olarak start alacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan 2022 yılında kaldığı yerden devam ediyor. Servis alanı olarak Bodrum Belediye Arena'nın kullanılacağı rallinin etapları ise Bodrum yarımadasının toprak zeminli orman yollarında gerçekleşecek.

2022 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan organizasyonda, Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, tam kadro olarak yarışacak. Otomobil sporları duayenlerinden merhum Oğuz Gürsel adıyla anılacak 2022 TOSFED Ralli Kupası'nın da ilk yarışı olan organizasyon, yarın saat 20.30'da start seremonisi ile başlayacak.

Verilen bilgiye göre, Castrol Ford Team Türkiye, bu sezon takımın 25. yılını kutluyor. Başarılarla dolu 25 yılı geride bırakan Castrol Ford Team Türkiye, ilk günkü motivasyonuyla yeni zaferlere hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, geçen yıl Türkiye'ye Avrupa Ralli Kupası "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluklarını getirerek Avrupa Şampiyonu unvanını pekiştirmişti. Türkiye'de ise 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonu olarak Türkiye'de hedeflediği bütün unvanları kazanmış ve böylelikle 15. "Markalar" ve "Takımlar" şampiyonluğunu elde ederek kırılması zor bir rekoru elde etmişti.

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslararası şampiyonlukları Türkiye'ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu'nu hedefliyor.