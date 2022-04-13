Çayırova'da zabıta ekipleri KDV ve hijyen denetimi yaptı - Son Dakika
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Çayırova'da zabıta ekipleri KDV ve hijyen denetimi yaptı

13.04.2022 13:31
Çayırova'da zabıta ekipleri KDV ve hijyen denetimi yaptı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde KDV, hijyen ve stok denetimi yaptı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde KDV, hijyen ve stok denetimi yaptı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla sıklaşan denetimlere Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve Zabıta Müdürü Zafer Uyar da katıldı. Denetimlerde, temel gıda ve temizlik maddelerinde yapılan KDV indirimine uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, stokçuluğun önüne geçmek için raf ve depo kontrolü yaptı. Ayrıca hijyen, gramaj ve etiket denetimini de yapan ekipler, KDV'si düşürülen ürünlerin kasada fiyatlara yansıyıp yansımadığına kontrol etti. - KOCAELİ

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Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çayırova'da zabıta ekipleri KDV ve hijyen denetimi yaptı - Son Dakika


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