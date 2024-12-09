Çekino, Deloitte Ödüllerinde 3. Sırada

Ekonomi

Çekino Bilgi Teknolojileri, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye ödülleri listesinde yüzde 4 bin 847'lik büyümeyle üçüncü sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19'uncusu düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye'de kendine özgü teknolojileri ile bir tüketici problemini çözerek, kendi geliştirdiği teknolojisini şirketinin gelirlerinde anlamlı bir büyüklüğe ulaştıran, teknoloji odaklı ürünler veya hizmetler imal eden kurumlar ödüllendirildi.

Ödülü Çekino Bilgi Teknolojileri Üst Yöneticisi (CEO) Erol Yılmaz teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, teknoloji dünyasının hızla geliştiği bu çağda yenilikçi çözümler sunarak dijital dünyayı daha güvenli ve verimli hale getirmeyi hedefleyen şirketlerinin, ilk projelerinden itibaren müşteri ihtiyaçlarını öncelik alarak geliştirdikleri ürünlerle teknoloji sektöründe hızla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, sadece Türkiye'de değil, globalde de başarılı bir şekilde ilerleyerek, teknolojinin her alanında hizmet yelpazelerini genişletmeye devam ettiklerini kaydederek, "Bulut çözümleri, veri analitiği, yazılım geliştirme gibi birçok alanda kapsamlı hizmet sunarak 2024 yılını başarı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda en büyük pay çalışanlarımızın. Bu ödülü kendilerine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.