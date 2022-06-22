Çekirdeksiz Sultaniye üzümler ihracat için hazırlanıyor - Son Dakika
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Çekirdeksiz Sultaniye üzümler ihracat için hazırlanıyor

22.06.2022 13:57
Çekirdeksiz Sultaniye üzümler ihracat için hazırlanıyor

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl Ovasındaki üreticiler bağlarındaki üzümlerini ihracata hazırlamak için yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl Ovasındaki üreticiler bağlarındaki üzümlerini ihracata hazırlamak için yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Sarıgöllü üzüm üreticileri üzüm salkımlarının standart olması için sabah erken saatlerde bağları girerek salkımları birer birer elden geçirerek salkımları standart hale getiriyor. Sarıgöllü üreticiler girdi maliyetlerinin ve mazotun yüksek olmasından dolayı bağlarında ya ailecek çalışıyor ya da birbirlerine yardıma gidiyorlar.

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alan üzerinde başta çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere dokuz tür üzüm yetiştirilirken, çekirdeksiz ve çekirdekli üzüm türlerinin hasadı aralık ayı sonuna kadar örtü altında devam ediyor.

Sarıgöl'de üzüm üreticileri üzümlerini doğa olaylarından koruma amaçlı örtü altına alma çalışmalarını kurban bayramı öncesi başlatmak isterken, çalışmalar için şimdiden örtü ekipleri kurulmaya başlandı.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesindeki üzüm üreticisi Süleyman Uysal, "Benim Sultaniye ve Red Globe türü üzüm bağım var. Sultaniye üzümü masrafı daha fazla. Çekirdekli Red Globe üzümü az masraflı ama yine de bu yıl masraflar karşısında zorlanıyorum. Masraflarımız ağırlaştı. Temennimiz üzüm için iyi fiyat verilmesidir." dedi.

Uysal, üzüm bağlarındaki çalışmaları ailecek ve komşulara ödünç iş yaparak üzüm yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Sarıgöl Ovasında yetişen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yüzde 80'i yaş olarak ihraç edilirken geri kalan kısmı ise kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendiriliyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çekirdeksiz Sultaniye üzümler ihracat için hazırlanıyor - Son Dakika

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