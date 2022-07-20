Celal Kadooğlu; "Tahıl koridoru için Türkiye stratejik öneme sahip"

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle her iki ülke limanlarında bekletilen yaklaşık 20 milyon ton tahıl ve gıda maddelerinin sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesinde Türkiye'nin stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Kadooğlu, "Tahıl koridoru üzerinden yapılacak gerek tahliye ve tahılların dünya pazarlarına sunulmasında gerek üreticilerimiz gerekse ihracatçılarımızın önemli roller üstleneceğine inanıyoruz" dedi.

Ukrayna ve Rusya limanlarında bekletilen 20 milyon tonun üzerindeki tahıl ve gıda ürünlerinin dünya pazarlarına sağlıklı bir şekilde ulaştırılması yönünde Türkiye'nin tarihi bir misyon üstlendiğinin de altını çizen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu sorunun çözümüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin çalışmalarını da takdirle izlediklerini ifade etti. Kadooğlu, "Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerin (BM) tahıl koridorunun çözümüne yönelik İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeler ülkemiz için uluslararası arenada önemli bir misyon üstlendiğimizi göstermektedir. Bu görüşmelerin önümüzdeki süreçte alınacak kararlarla hayata geçeceğine inanıyoruz. Bizler tahıl ve gıda koridorunun oluşumunda ve uygulanmasında önemli görevler üstlenmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Sorunun çözümünde gözler Türkiye'de"

Ukrayna ve Rusya limanlarında bulunan 20 milyon tonluk tahıl ve gıda ürünlerinin Türkiye merkezli tahliyesinin daha hızlı sonuç vereceğine de inandıklarını ifade eden Başkan Kadooğlu, sorunun çözümünde alanında dünyanın önde gelen Türk firmalarının da büyük roller üstleneceğine inandıklarını söyleyerek, "Ülkemizin bulunduğu stratejik konum ve sahip olduğu gıda sanayi altyapısı oluşturulması planlanan tahıl ve gıda koridorunun hızla sonuca ulaşmasında önemli bir misyon üstlenecektir. Türkiye bu anlamda bütün kıtalara ulaşım için stratejik bir öneme sahiptir. Diğer taraftan gerek tahılların gerekse diğer gıda ürünlerinin modern teknolojiye sahip tesislerimizde işlenerek dünya geneline mamul halde sunulmasıyla ilgili de Türkiye önemli üretim tesislerine sahip dünyanın örnek gösterdiği önemli bir üstür" diye konuştu. - GAZİANTEP