Çelebi Havacılık Endonezya'da Kargo Operasyonlarına Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çelebi Havacılık Endonezya'da Kargo Operasyonlarına Başlıyor

Çelebi Havacılık, Kualanamu Havalimanı'ndaki yeni kargo terminalinde operasyonlarına başladı.

12.05.2025 11:57
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Çelebi Havacılık, Endonezya'nın Kualanamu Uluslararası Havalimanı'ndaki (KNO) yeni kargo terminalinde operasyonlarına resmi olarak başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çelebi Havacılık, Kualanamu'daki yeni kargo terminaliyle hizmet standartlarını Endonezya'ya taşıyor. Daha önce Endonezya pazarına yer hizmetleriyle giriş yapan şirket, şimdi bu temelin üzerine kargo hizmetlerini de ekleyerek büyümesini sürdürüyor.

Çelebi Havacılık Endonezya'yı, Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisinin temel taşlarından biri olarak konumlandırırken, ülkenin havacılık ve lojistik alanındaki gelişimine uzun vadede katkıda bulunmayı hedefliyor.

Medan, Kuzey Sumatra'da yer alan Kualanamu Uluslararası Havalimanı, bölgenin ve Endonezya'nın balıkçılık, tarım ve plantasyon bazlı ihracatı için hayati bir lojistik merkezi işlevi görüyor. Havalimanı, aynı zamanda hızla büyüyen bölgesel ekonomiyi destekliyor ve Endonezya ile Singapur ve Malezya gibi önemli pazarlar arasında köprü rolü üstleniyor.

Toplam 8 bin metrekarelik alana sahip terminalde geçen yıl 58 bin ton kargo operasyonu yapıldı. Soğuk zincir ve tehlikeli madde taşımacılığına uygun altyapıya sahip olan tesisin hizmet kalitesi ve mevzuata uyumluluğunu daha da artırmak amacıyla kademeli bir geliştirme programı uygulanacak.

Terminal, geniş bir hava yolu portföyünün operasyonlarına destek verecek

Terminal, Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air Group, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Saudia, AirAsia Group ve Susi Air gibi geniş hava yolu portföyünün operasyonlarına destek verecek.

Operasyonlar, ilk aşamada kısa süreli uluslararası destek dışında tamamen yerel yeteneklerle yürütülecek. Bu kapsamda dünya standartlarında hizmet sunumunu garanti altına almak ve sürekli bilgi aktarımını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve gelişim programı hayata geçiriliyor.

Hizmet kapsamı açısından Çelebi Havacılık, uluslararası, yurt içi ve aktarma kargoları kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunacak.

Terminal, modern teknolojik altyapısıyla faaliyet gösterecek şekilde tasarlandı. Gerçek zamanlı takip, aşama uyarıları ve uçtan uca kargo görünürlüğü sağlayacak Gelişmiş Depo Yönetim Sistemi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

El terminalleri, barkod tarayıcılar, e-AWB sistemleri ve yapay zeka destekli müşteri hizmetleri gibi dijital araçların entegrasyonu da operasyonel verimliliği ve yanıt hızını artırmayı hedefliyor.

CCTV izleme, X-ray tarama, ETD tarayıcılar ve biyometrik erişim kontrolü gibi ileri düzey güvenlik sistemleri sayesinde operasyonların güvenliği en üst seviyede tutulacak.

"Kualanamu'daki operasyonlarımızın başlaması bizim için stratejik bir an olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, şunları kaydetti:

"Kualanamu'daki operasyonlarımızın başlaması bizim için gurur verici ve stratejik bir an olacak. Endonezya'da, büyük bir potansiyel barındıran bu pazarda, yeni bir dönemin başlangıcını yapacağız. KNO'daki kargo terminalimiz, Sumatra bölgesindeki ticaret ve lojistiği desteklemek için stratejik bir konuma sahip ve bu önemli yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun şekilde en yüksek operasyonel mükemmellik standartlarını sunmaya kararlıyız."

Çelebi Havacılık Hindistan & Güneydoğu Asya Başkanı Murali Ramachandran da hedeflerinin, havalimanının bağlantı kapasitesini güçlendirmek, kargo hacmini artırmak ve Sumatra'nın merkezi bir lojistik merkez olarak konumlanmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

PT Angkasa Pura Aviasi Ticaret ve İş Geliştirme Direktörü Kedar Deshpande de şirketin küresel ölçekteki uzmanlığını, Medan ve çevresindeki hava kargo potansiyelini bir üst seviyeye taşımak üzere bölgeye kazandırmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çelebi Havacılık Endonezya'da Kargo Operasyonlarına Başlıyor - Son Dakika

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