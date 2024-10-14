Cemar, Maden İhracatının Yıldızları'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Cemar, Maden İhracatının Yıldızları'nda

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Cemar, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden ödül alarak ihracatta en yüksek katkıyı sağladı.

14.10.2024 12:31
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Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden ihracatın yıldızlarına 50 ödül

Cemar, ihracata en yüksek katkıyı yapan firmalar arasına girdi

MANİSA - Türkiye'ye 2023 yılında 1 milyar 65 milyon dolar döviz kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), bu başarıya 630 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağlayan 50 üyesi için "Maden İhracatının Yıldızları Ödül Töreni" düzenledi. Manisa'da faaliyet gösteren Cemar Travertine & Marble de ihracat rakamlarına en yüksek katkıyı veren firmalar arasında yer alarak, ödül almaya hak kazandı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılan ödül töreninde Endüstriyel Hammaddeler, Toplam Doğal Taş, İşlenmiş Doğal Taş, Blok Doğal Taş, Granit, Yüksek Katma Değerli Endüstriyel Hammadde, Yüksek Katma Değerli Doğal Taş, Yeni Üyeler, Yeni Pazarlar ve Yükselen Pazarlar kategorilerinde 50 firmaya ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşmasına ödül alan firmalar başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki tüm maden ihracatçısı firmaları tebrik ederek başlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkması için hazırlanan Orta Vadeli Programın ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacağını ve refahı artıracak politikalar barındırdığını dile getirdi. Ülke genelinde maden ihracatının yüzde 4'lük artışla 4 milyar 258 milyon dolardan 4 milyar 424 milyon dolara yükseldiğini, EMİB olarak ihracat kapasitesinin yüzde 21'lik artışla 976 milyon dolara çıktığını söyleyen Başkan Alimoğlu, döviz kurlarının mevcut halinin ihracatı destekler seviyeden uzak kaldığını da vurguladı.

Cemar ilk yılında ihracata en yüksek katkıyı veren firmalar arasına girdi

Manisa'dan dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak ülke ekonomisine büyük katkılar sunan ve sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Travertine & Marble, 2023 EMİB verilerine göre ihracat rakamlarına en yüksek katkı yapan 50 firma arasına girmeyi başararak ödül almaya hak kazandı. Düzenlenen ödül törenine katılarak tüm çalışma arkadaşları adına ödülü alan Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Ege İhracatçılar Birliği'nin düzenlemiş olduğu ödül törenindeyiz. Cemar Travertin & Marble olarak ödüle layık görüldüğümüzden dolayı çok memnunuz ve mutluyuz. Arkadaşlarım adına bu ödülü aldım, burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemlerde çok daha fazlasını başarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cemar, Maden İhracatının Yıldızları'nda - Son Dakika

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