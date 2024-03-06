Üst Düzey Yöneticiler Derneği Yeni Dönem Stratejilerini Paylaştı

Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği etkinlikte yeni dönem stratejilerini ve hedeflerini paylaştı.
Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda gelişimi için kamu projelerinde de bir arada olmayı hedefleyen derneğin amaçları arasında; bölge ülkeleri ziyaret ederek ekonomik güç birliği yapmak ve kamunun kıymetli projelerini iş dünyası ile buluşturmak bulunuyor.
Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, platformun 100'e yakın üyesi bir araya geldi.
Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen CEO Platformu Başkanı Haldun Pak, yeni dönemde, yeni başarı hikayelerine dernek altında imza atmaya devam edeceklerini belirterek, "CEO Platformu kurulduğu günden beri hem üyelerine hem topluma hem de ülke ekonomisine ivme kazandıran bir yapı olmak için çalışmakta. Yeni dönemde de üyelerimizin itibarını ve ortaya koyacakları faydaları toplumun her kesimi ile bir araya getirirken, basınla ilişkilerimizi de bir üst aşamaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Bölge ülkelere ziyaretlerini artıracaklarını aktaran Pak, farklı sektörler için hayata geçirecekleri kurullarla etki alanı yüksek projelere imza atacaklarını kaydetti.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da Türkiye-Tunus arasındaki ikili ticaret hacminin 2020'de 1,09 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.
Türkiye'nin 2020'de Tunus'a 928 milyon dolar ihracatının gerçekleştiğini bildiren Büyükelçi Demircan, "Tunus'la ilaç sanayisinden tarıma kadar ihracata dayalı politikalarımız sayesinde büyük bir ticari hacim öngörüyoruz. CEO Platformu ile birlikte Tunus'la ticari ve kültürel iş birliklerini zenginleştireceğimize eminim." açıklamasında bulundu.
Genç CEO'lar yetiştirmek
Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan ise "yeni liderlik" kavramının içerisinde yer alan pek çok değerin kadim toprakların bilgelerinden edinilen öğretiler olduğunu kaydederek, "Ancak kadim kavramının altının boşaltılmaması ve değerlerimize sahip çıkılması gerekmektedir. Ancak bu sayede kadimin desteği ile gelecekte bir olup, gençlerimizle ve liderlerimizle birlikte daha anlamlı bir dünya inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Girişimcilik, AR-GE, teknoloji ekosistemleri, inşaat ve gayrimenkul geliştirme, hizmet ve perakende alanlarında fark yaratacak işbirlikleri geliştirmeyi hedefleyen dernek, aynı zamanda gençleri erken yaşta iş dünyası ile buluşturarak, kuşaklar arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak işbirlikleri ortaya koymayı da amaçlıyor.
Yeni jenerasyonların hayallerini destekleyecek stratejiyle hareket eden dernek, kurumsal bir marka gibi hareket ederek, çevik, etki alanı güçlü projelerle, güçlü basın ilişkileri ile içinde olduğu her sektöre fayda üretme misyonuyla faaliyetlerini sürdürecek.
Zamansız ve Hayal Gücü Merkezi'yle işbirliğine başlayan dernek, genç CEO'lar yetiştirme konusunda da çalışmalarına başlıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Üst Düzey Yöneticiler Derneği Yeni Dönem Stratejilerini Paylaştı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...
Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen e-İhracat Zirvesi'ne başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Zirvede, e-ihracatın önemi ve sunduğu fırsatlar ele alındı. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, e-ihracatın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ise Ankara'nın potansiyelini ve dar boğazlarını artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşlara ve esnafa daha konforlu alışveriş ortamı sunduklarını belirterek, yeni dönemde kapalı pazar yerleri yapacaklarını söyledi.
Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu'nun temel yapısını anlatarak, vergi denetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurt, vergiyi sevdiremeyebileceklerini ancak onu kolaylaştırabileceklerini ifade etti. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise vergi uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici etkinliklerin önemine değindi ve mükelleflerin sahip oldukları hakları öğrenmenin önemine vurgu yaptı.
Son günlerde hakiki zeytinyağı adı altında satılan karışım zeytinyağlarına dikkat çeken Aydın Ticaret Borsası, 1 yılda 4 bin 180 zeytinyağı analizi gerçekleştirdi. Laboratuvar analizleri ile tağşiş zeytinyağlarının tespit edilebileceği ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini daha uygun fiyatla ve daha yüksek gramajla satışa sunacağını duyurdu. Halk ekmek aracılığıyla 340 gram pideyi 10 TL'den büfelerde satışa çıkaracak olan İBB, sofralara bereket getirmeyi hedefliyor.
Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur.
Sizin düşünceleriniz neler ?