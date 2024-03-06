Üst Düzey Yöneticiler Derneği Yeni Dönem Stratejilerini Paylaştı

Ekonomi

Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği etkinlikte yeni dönem stratejilerini ve hedeflerini paylaştı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda gelişimi için kamu projelerinde de bir arada olmayı hedefleyen derneğin amaçları arasında; bölge ülkeleri ziyaret ederek ekonomik güç birliği yapmak ve kamunun kıymetli projelerini iş dünyası ile buluşturmak bulunuyor.

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, platformun 100'e yakın üyesi bir araya geldi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen CEO Platformu Başkanı Haldun Pak, yeni dönemde, yeni başarı hikayelerine dernek altında imza atmaya devam edeceklerini belirterek, "CEO Platformu kurulduğu günden beri hem üyelerine hem topluma hem de ülke ekonomisine ivme kazandıran bir yapı olmak için çalışmakta. Yeni dönemde de üyelerimizin itibarını ve ortaya koyacakları faydaları toplumun her kesimi ile bir araya getirirken, basınla ilişkilerimizi de bir üst aşamaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelere ziyaretlerini artıracaklarını aktaran Pak, farklı sektörler için hayata geçirecekleri kurullarla etki alanı yüksek projelere imza atacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da Türkiye-Tunus arasındaki ikili ticaret hacminin 2020'de 1,09 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin 2020'de Tunus'a 928 milyon dolar ihracatının gerçekleştiğini bildiren Büyükelçi Demircan, "Tunus'la ilaç sanayisinden tarıma kadar ihracata dayalı politikalarımız sayesinde büyük bir ticari hacim öngörüyoruz. CEO Platformu ile birlikte Tunus'la ticari ve kültürel iş birliklerini zenginleştireceğimize eminim." açıklamasında bulundu.

Genç CEO'lar yetiştirmek

Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan ise "yeni liderlik" kavramının içerisinde yer alan pek çok değerin kadim toprakların bilgelerinden edinilen öğretiler olduğunu kaydederek, "Ancak kadim kavramının altının boşaltılmaması ve değerlerimize sahip çıkılması gerekmektedir. Ancak bu sayede kadimin desteği ile gelecekte bir olup, gençlerimizle ve liderlerimizle birlikte daha anlamlı bir dünya inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik, AR-GE, teknoloji ekosistemleri, inşaat ve gayrimenkul geliştirme, hizmet ve perakende alanlarında fark yaratacak işbirlikleri geliştirmeyi hedefleyen dernek, aynı zamanda gençleri erken yaşta iş dünyası ile buluşturarak, kuşaklar arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak işbirlikleri ortaya koymayı da amaçlıyor.

Yeni jenerasyonların hayallerini destekleyecek stratejiyle hareket eden dernek, kurumsal bir marka gibi hareket ederek, çevik, etki alanı güçlü projelerle, güçlü basın ilişkileri ile içinde olduğu her sektöre fayda üretme misyonuyla faaliyetlerini sürdürecek.

Zamansız ve Hayal Gücü Merkezi'yle işbirliğine başlayan dernek, genç CEO'lar yetiştirme konusunda da çalışmalarına başlıyor.