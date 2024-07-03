Cevdet Yılmaz: Enflasyonun azalması hızlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Enflasyonun azalması hızlanacak

Cevdet Yılmaz: Enflasyonun azalması hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, enflasyondaki düşüşün hızlanacağını ve 2026 yılına kadar enflasyon oranını tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

03.07.2024 11:28
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, enflasyonda düşüş döneminin başladığını belirterek, "TÜFE, haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir. Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir. Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir" dedi.

'DEZENFLASYON SÜRECİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ'

Temel hedeflerinin, vatandaşın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Enflasyonun azalması hızlanacak - Son Dakika

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