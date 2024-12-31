Cevdet Yılmaz: Kalıcı sosyal refah için çalışacağız

Ekonomi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de; istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı, milletimiz için eser ve hizmet siyasetine kararlılıkla devam ettiğimiz bir yıl oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, 22 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da eser ve hizmet çıtasını daha üst seviyelere taşıyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de; istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız. Gıda, enerji, lojistik ve konut başta olmak üzere kritik alanlara öncelik vereceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet yine vazgeçilmez alanlarımız olacaktır" dedi.

'BARIŞIN EGEMEN OLMASI İÇİN GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ'

Dış politikada barış ve istikrara etkin diplomasi ile katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Yılmaz, " Suriye'nin barış ve istikrarı, yeniden yapılanması, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarının sona erdirilmesi, Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere çatışmaların sona ermesi ve barışın egemen olması için gayretle çalışacağız. İç cephemizi güçlendirecek, emperyalist tuzakları boşa çıkaracak, terörsüz Türkiye yolunda kardeşliğimizi pekiştireceğiz. 81 ilimiz ve 86 milyon insanımız için gece gündüz ekip ruhuyla mücadele edeceğiz. Gereksiz polemiklerden, enerjimizi boş yere tüketen gerilimlerden, aldatıcı popülist söylemlerden uzak bir şekilde, gerçekçi ve sonuç odaklı politikaları güçlü liderlik, etkin koordinasyonla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve mazlumlar başta olmak üzere tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla ve sevdiklerinizle birlikte nice yıllara" açıklamasında bulundu.