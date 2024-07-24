Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program Eylülde Güncellenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program Eylülde Güncellenecek

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program Eylülde Güncellenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'nin eylülde güncelleneceğini açıkladı. Yılmaz, enflasyonu düşürme hedefinin korunduğunu ve yapısal reformların devam edeceğini belirtti.

24.07.2024 13:08
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel politikamız belli, geçen yıl ilan ettiğimiz ana çerçeveye bağlıyız. Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi, güçlü bir şekilde korunuyor. Tabii ki bu arada dünyada gelişmeler oldu. Bunları dikkate alarak Orta Vadeli Programımızı (OVP) eylülde güncellemiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, OVP ile ilgili değerlendirme yaparak, "Temel politikamız belli, geçen yıl ilan ettiğimiz ana çerçeveye bağlıyız. Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi, güçlü bir şekilde korunuyor. Tabii ki bu arada dünyada gelişmeler oldu. Bunları dikkate alarak OVP'yi güncellemiş olacağız. Özellikle makroekonomik çerçeve güncellenecek; rakamlar, dünyadaki, Türkiye'deki gerçekleşmelere bağlı olarak, projeksiyonlara bağlı olarak. Yine yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var. Devam edecekler var. Belki ilaveler olacak. Diğer taraftan bunu katılımcı bir biçimde yapacağız. Bütün bakanlarımız kendi alanlarında ilgililerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmelerini yapacak. Sonbaharda, eylülde Cumhurbaşkanımızın onayıyla OVP'yi güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz. Ana çerçeve değişmiyor; ama değişen şartlara göre güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Kanun gereği zaten eylülün ilk haftasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program Eylülde Güncellenecek - Son Dakika

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