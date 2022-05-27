"Çevre dostu taşımacılık" için destek verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "yeşil lojistik belgesi" sahibi işletmelere, taşıma yetki ve faaliyet belgeleri ile taşıt kartı ücretlerinde indirim uygulayacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Kombine Taşımacılık Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin esaslar belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlandı, "kombine yük taşımacılığı" ve "yeşil lojistik faaliyetlerinin" kapsamı belirlendi.

Faaliyetlerin "yeşil lojistik faaliyetler" kapsamında olması için işletmelerin yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren belge ve sertifikaya sahip olması, Düşük Küresel Isınma Potansiyeli değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanması gerekecek.

Ayrıca işletmenin yıllık asgari yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti yürütmesi, Orman Genel Müdürlüğüne Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim sistemine ve gerekli bazı belgelere sahip olması da aranan şartlar arasında yer alacak.

Yeşil lojistik belgesi ücretsiz olacak

Yönetmelikte "yeşil lojistik belgesi" için aranan şartlar ve talep edilen belgelere ilişkin bilgiler de yer aldı. Söz konusu belge, süresiz düzenlenen, ücretsiz bir belge olacak. Başvurular her yıl ocak ayında yapılacak ve bu takvim haricinde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Bu belge başvuruları sadece Bakanlık Kayıtlı Elektronik Posta adresi üzerinden kabul edilecek.

Her 2 yılda bir "yeşil lojistik ödülleri" verilecek

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından her iki yılda bir yeşil lojistik ödülleri verilecek. Ödüllere aday olmaya hak kazanmak için yeşil lojistik faaliyetlerin en az 2 yıl boyunca sürdürülmüş olması gerekecek.

Teşvik, muafiyet, istisna ve/veya kolaylıklardan Yeşil Lojistik Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Yeşil lojistik belgesi sahibi işletmelere, belge geçerlilik süresi dahilinde ilk kez başvurulan yetki ve faaliyet belgeleri ücretleri ile bazı belgelerin yenileme ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

İşletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim yapılacak.

UBAK İzin Belgesi başvurularında ise işletmeye ilave 5 puan verilecek.