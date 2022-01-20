Üye Girişi
Çevreci Komşu Kart'a ödenen fiyatlar yüzde 66 arttı - Son Dakika

Çevreci Komşu Kart'a ödenen fiyatlar yüzde 66 arttı

20.01.2022 14:28
Çevreci Komşu Kart'a ödenen fiyatlar yüzde 66 arttı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta cam, plastik, kağıttan oluşan nitelikli atıklar için ödenen fiyatlar yüzde 66'ya varan oranda arttırıldı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta cam, plastik, kağıttan oluşan nitelikli atıklar için ödenen fiyatlar yüzde 66'ya varan oranda arttırıldı. Artık, nitelikli atıkları atmayıp, biriktiren Muratpaşalılar, Çevreci Komşu Kart'la daha çok kazanacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta, cam, plastik, kağıttan oluşan nitelikli atıklar için ödenen fiyatlar yeniden düzenlendi. Buna göre, 1 kilogram cam için ödenen 10 kuruşluk fiyat yüzde 50 artışla 15 kuruşa çıkartıldı. 60 kuruş olan 1 kilogram metalin fiyatı 1 liraya, 80 kuruş olan 1 kilogram plastik fiyatı ise 1 lira 15 kuruş oldu. 1 kilogram kağıt için ödenen 60 kuruş ise yüzde 50 zamla 90 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca 14 noktada bulunan sabit toplama noktaları için de fiyatlar yeniden düzenlendi.

Türkiye'nin birçok belediyesince de uygulanan Çevreci Komşu Kart projesi, Muratpaşa'da Nisan 2016'da pilot mahallelerde başladı. Başarılı sonuçların ardından, proje kısa ürede tüm ilçede uygulanmaya alındı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, projenin uygulandığı ilk günden 2021'in sonuna kadar geçen sürede 18 milyon 194 bin 986 kilogram nitelikli atığın Çevreci Komşu Kart kapsamında toplandığını söyledi.

"En çok kazanan komşular"

Toplanan atıkların yüzde 43.4'ünü kağıdın oluşturduğunu, yüzde 31.6'sının ise plastik olduğunu belirten Başkan Uysal, aynı sürede Çevreci Komşu Kartlara 6 milyon 253 bin 666 lira yüklendiğini söyledi. Projeyle ev ekonomisi için bugüne hiç olmayan bir kaynak sağlandığını belirten Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart'ın geçen yıl para kart özelliği kazandığını söyledi. Çevreci Komşu Kart'ın artık pos cihazı olan her yerde kullanabildiğini ve ATM'lerden nakit çekimine imkan verdiğini dile getiren Başkan Uysal, "Geçen yıl Çevreci Komşu Kart'la en çok kazanan komşumuz Soğuksu Mahallesi'nden çıktı. Komşumuz, 5 bin 777 bin lira kazandı. Mahalleler arasında ise en kazanan Konuksever oldu. 175 bin 131 kilogram nitelikli atığı atmayıp biriktiren mahalle komşularımız, 99 bin 459 lira kazandı. Konuksever'i, 114 bin 950 kilogram atık karşılığı 61 bin 518 lira kazanan Cumhuriyet Mahallemiz takip etti" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevreci Komşu Kart'a ödenen fiyatlar yüzde 66 arttı - Son Dakika Ekonomi


Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor         
14:23
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi         
13:39
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası         
12:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
14:10 Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz
14:09 Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak
14:09 Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki! Kur anında düştü
14:05 İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı
13:58 Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi
13:57 Son dakika: İndirim serisine ara veren Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:38 Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 14:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çevreci Komşu Kart'a ödenen fiyatlar yüzde 66 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement