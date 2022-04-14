Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

14.04.2022 09:46
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 16 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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Doğalgaz, Türkiye, Cezayir, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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