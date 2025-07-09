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Ekonomi

China Mall Ankara Projesi Başlıyor

China Mall Ankara Projesi Başlıyor
09.07.2025 09:43
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Türkiye'nin en büyük Çin temalı alışveriş merkezi olan China Mall Ankara, ticaret kapılarını açıyor.

Çin temalı ticaret ve alışveriş merkezi olmaya aday "China Mall Ankara" projesi hayata geçiyor.

Türkiye'nin en büyük Çin temalı ticaret ve alışveriş merkezi olmaya aday "China Mall Ankara" projesi start aldı. Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmesi beklenen projenin yalnızca bir alışveriş merkezi değil, uluslararası ticaretin gerçekleşeceği bir merkeze dönüşmesi bekleniyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın hemen yanı başında toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan China Mall Ankara, 70 bağımsız mağaza ile hem toptan hem de perakende satış imkanı sunacak. Ayrıca 6 bin 600 metrekare kiralanabilir alan ile yüzlerce Çinli üretici ve marka Türkiye pazarı üzerinden Avrupa ve Orta Doğu'ya doğrudan ulaşma imkanı bulacak.

Proje 22 ülkede büyük ölçekli inşaat projelerine ve ana yüklenicilere teknik danışmanlık, nitelikli iş gücü temini ve alt yüklenici desteği sunan proje ortaklarından Emrina A.Ş. ve Çin'in önde gelen inşaat şirketlerinden Meili Xiancun Mimari Tasarım Ltd. Şti iştirakiyle hayata geçirilecek. Proje aynı zamanda Çinli üreticileri doğrudan Türkiye pazarıyla buluşturarak, yerli ve yabancı işletmelere kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla sunmayı amaçlıyor.

Yatırımcıya fırsat

China Mall Ankara, sadece ticaret dünyasına değil, yatırımcılara da kazanç kapılarını açıyor. 750 bin lira peşinat ve 12 ay esnek ödeme planı ile toplam 1 milyon 750 bin TL'ye mağaza hissesi sahibi olmak mümkün. Proje tamamlandığında yatırımcılara ortalama aylık 30 bin TL kira getirisi ve yüzde 200-250 arası değer artışı sunması bekleniyor.

Bu yıl ekim ayında başlayacak proje ile 18 aylık teslim süreci başlayacak. Türkiye üzerinden Çin menşeli ürünlerin doğrudan Avrupa, Balkanlar ve MENA pazarlarına açılmasını hedefleyen China Mall Ankara, Türk-Çin ekonomik ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak görülüyor. Projenin aynı zamanda bölgeye istihdam, lojistik ve turizm alanında da büyük katkı sağlaması bekleniyor. Proje hakkında detaylı bilgiler ise www.chinamall.com.tr adresinde yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Esenboğa Havalimanı, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, ankara, Son Dakika

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