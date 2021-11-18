Üye Girişi
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal

18.11.2021 16:12

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düşürmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" diyen Öztrak, ikinci paylaşımında ise faiz kararının 5 dakika gecikmeli olarak açıklanmasına değindi. Öztrak, "Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı" açıklamalarında bulundu.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

"BİRİLERİ İKİ SAAT İÇİNDE DEVEYİ HAMUDUYLA GÖTÜRDÜ"

Merkez'in faiz kararına sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak ilk paylaşımında "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" ifadelerini kullandı.

"TÜRK LİRASI HİÇ BU KADAR SAHİPSİZ VE SAVUNMASIZ OLMADI"

Bir paylaşım daha yapan ve Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeyle açıklamasına değinen Öztrak, "Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Bankası, Türk Lirası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza 16:11 Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu 15:03 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı 13:56 İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

Son Dakika Haberleri
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
16:12 CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal
16:11 Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza
16:05 Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları
16:04 Madenciler işe yaramaz demişti, dünyanın en değerli taşı çıktı
16:01 Korkunç iş kazası: Çalıştığı makineye başı sıkıştı, oracıkta can verdi
16:00 Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı
15:55 Dolar rekor kırarak 11 TL'yi aştı! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
15:55 Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı
15:53 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması         
16:20
Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları         
16:06
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak         
15:13
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 16:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement