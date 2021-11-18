CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal

Merkez Bankası seriye devam ediyor! Faizi bir kez daha indirdi

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

"BİRİLERİ İKİ SAAT İÇİNDE DEVEYİ HAMUDUYLA GÖTÜRDÜ"

Merkez'in faiz kararına sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak ilk paylaşımında "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" ifadelerini kullandı.

"TÜRK LİRASI HİÇ BU KADAR SAHİPSİZ VE SAVUNMASIZ OLMADI"

Bir paylaşım daha yapan ve Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeyle açıklamasına değinen Öztrak, "Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı" dedi.