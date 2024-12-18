Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Tarihleri Belirlendi

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Tarihleri Belirlendi

2025 üretim yılı ÇKS başvuruları, 1 Eylül 2024'te başlayıp 31 Aralık 2024'te sona erecek.

18.12.2024 13:01
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, 01 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre 1 Eylül tarihinde başlayan ÇKS başvurularında son tarih 31 Aralık 2024 oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Geçtiğimiz yıllarda İlimizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 50 bin civarında üreticimiz bulunmaktadır. 18 Aralık 2024 tarihi itibari ile ilimizde ÇKS'ye, kayıtlı üretici sayımız 38 bin 900 kişi olup yaklaşık ÇKS'de kayıtlılık oranımız yüzde 78'dir. Tarımsal Üretim Planlaması ile hayata geçirilen yeni destekleme modelinde ÇKS kayıtları dikkate alınarak uygulanmaktadır. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz 2025 yılı üretim sezonu için başvurularını, geçen yıl üretim parsellerinde herhangi bir değişiklik yok ise artık e-Devlet üzerinden ÇKS Yenileme Başvurusu modülü üzerinden de yapabileceklerdir. ÇKS sistemine ilk defa kayıt olacak veya arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerimizin İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇKS'ye son başvuru 31 Aralık 2024 tarihi olup, üreticilerimizin Bakanlığımız tarafından uygulanan tarımsal desteklemelerden, hibelerden, TARSİM sigortasından, tarımsal kredilerden yararlanabilmesi için ÇKS sistemine kayıt olmaları, mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2024 tarihine kadar mutlaka başvuruda bulunması gerekmektedir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Tarihleri Belirlendi - Son Dakika

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