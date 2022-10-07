Çiftçiler üretiyor, valilik satıyor - Son Dakika
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Çiftçiler üretiyor, valilik satıyor

07.10.2022 09:48

Çiftçiler üretiyor, valilik satıyor -İndirimli markete vatandaşlardan yoğun ilgi Kırıkkale'de çiftçinin yetiştirdiği yöresel ve organik ürünler, Kırıkkale Valiliği tarafından açılan markette indirimli fiyatla satılıyor.

Çiftçiler üretiyor, valilik satıyor

-İndirimli markete vatandaşlardan yoğun ilgi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de çiftçinin yetiştirdiği yöresel ve organik ürünler, Kırıkkale Valiliği tarafından açılan markette indirimli fiyatla satılıyor.

Kırıkkale Valiliği, çiftçinin ve kadın kooperatiflerinin ürettiği gıda ürünlerini indirimli fiyatla satışa sundu. Temel gıda ve yöresel ürünler, indirimli fiyat üzerinden reyonlarda yerini aldı. Hürriyet Caddesi'nde açılışı yapılan Dinek Yöresel Ürünler Halk Marketindeki yüzde 30'a varan indirimli ürünler büyük ilgi gördü. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da vatandaşlarla birlikte alışveriş yaptı. Azalan reyonlar ise depolardan getirilen ürünlerle desteklendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, market açılışında yaptığı açıklamada, kentte üretilen ve gurur duydukları tarımsal ürünleri halka sunulduğunu söyledi.

Memleketin diğer bölgelerinden gelen çok kıymetli ve lezzetli ürünlerin de vatandaşa uygun fiyatla verileceğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Bunu çok doğru buluyorum. Vatandaşımız, en değerli ve lezzetli ürünlere layık. Daha önce Ankara yolu üzerinde bir marketimiz daha vardı ancak Kırıkkale halkı oradan istifade edemiyordu. Kırıkkale halkının da istifade edeceği böyle güzel bir satış noktasını halkımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" dedi.

"Fiyatların diğer marketlere göre uygun olduğunu gördüm"

Alışveriş yapan vatandaşlardan Asuman Duran, "Buranın yeni açıldığını gördüm. Gelip fiyatları kontrol etmek istedim. Doğal ürünlerin olması ilgimi çekti. Fiyatların diğer marketlere göre uygun olduğunu gördüm. Son dönemde marketlerdeki fahiş fiyatların olması insanları ekonomik olarak zorluyor. Bu tür marketlerin alternatif olarak açılması fiyatlar açısından da uygun olacağını düşünüyorum. Güzel çalışma olmuş. Kırıkkale Valiliği'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, alışveriş, Hürriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler üretiyor, valilik satıyor - Son Dakika

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