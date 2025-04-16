Çiftçilere Acil Destek Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçilere Acil Destek Çağrısı

Çiftçilere Acil Destek Çağrısı

TZOB Başkanı Bayraktar, don zararı gören çiftçilere desteklerin hızla verilmesini istedi.

16.04.2025 17:17
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don nedeniyle mağdur olan çiftçilere desteklerin zaman geçirilmeden verilmesi gerektiğini belirterek, "Bir yıl sonra verilirse anlamı yok. Çiftçi borçlarının ertelenmesinde bir yıl bizi memnun etmez" dedi.

Bayraktar, zirai don hasarına ilişkin Sakarya'nın Pamukova ve Geyve ilçelerindeki incelemelerinin ardından Bursa'nın İznik ilçesindeki bahçeleri gezdi.

İznik'teki zirai don hasarından mağdur olan çiftçilerle sohbet eden Bayraktar, yaptığı açıklamada, kış aylarını yağışsız geçirdiklerini belirterek, nisanda gelen yağışa sevindiklerini ancak bunun uzun sürmediğini söyledi.

Ciddi kar yağışı geldiğini ancak bunun donla afetle geldiğini vurgulayan Bayraktar, "Asıl önemli olan şiddetli don hadisesiyle karşılaştık. 3-4 gün bahçeler don gördü. Son yıllarda hiç görülmemiş bir olay. Halen bazı bölgelerde don riski sürüyor, afetin boyutunu büyütebilir" dedi.

"Sigorta dışında kalan üretici mağdur olacak"

Tarım sektörünün, çiftçilerin ciddi oranda mağdur olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu;

"Herkes emek veriyor, anne, baba çoluk çocuk genç yaşlı ama bütün emekler bir gecede yok oldu. Bütün emekleri gitti. Doğal afetlere açık bir üretimdir tarım. Dolu, don ve hortum birçok risk var. Bu afetleri çok yaşayacağız. TARSİM çok önemli. TARSİM 'e kayıtlı üretici sayısı üçte bir oranında ve alan bazında ise beşte biri TARSİM 'de. Yeteriz bir oran. Devlet desteği veriliyor ancak primler ağır geldiğinden yaptırmıyor çiftçiler. TARSİM kapsamında olanlar avantajlılar. Mücadele verdiğimiz kesim TARSİM 'e kayıtlı olmayan kesim. Dışarda kalan kesim çok mağdur olacak. Bunlara bir takım devlet yardımları gerekiyor."

"Bir yıl erteleme bizi memnun etmez"

Üreticiye mutlaka gecikmeden destek olunması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Burada üreticiye yaşamı için destek sağlayamazsak tarım göçü artarak sürer. Tarımda bu işi yapacak insan bulamayız. Gençleri tarımda tutamayız. 65 ilimizde don hasarı var ve çiftçilerimiz çok mağdur. Destekleri verirken dikkat edilmesi gereken şu bu ağaçların önemli bölümü seneye meyve alamayacak, destek verirken bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor" diye konuştu. Banka borçlarının yapılandırılmasının da çok önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, "Pamukova ve Geyve'de gördüm. Bazı dallar, ağaçlar gövdeden kurumuş. Birçok ağaç gelecek yıl da meyve tutamayacak. Borç ertelemede bir yıl erteleme falan çiftçiyi, bizi memnun etmez. Birkaç yıla yayılmalı. Ayrıca taze paraya ihtiyacı var üreticinin. Mağdur üreticilere yeni kredi açılması gerekiyor. Bir fon oluşturulması ve oradan nakit yardımı yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Destekler hızla verilmeli"

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığının üretim maliyetlerinin karşılanması noktasında bir destek çalışması başlattığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tamam iyi ama yeterli değil arkası gelmeli. Yardıma ihtiyacı var çiftçinin. Desteklerin hızla ulaşması lazım. Bir sene sonra verilirse anlamı yok. Hemen acilen verilmeli. SGK primlerini ödeyemiyorsunuz ağır geliyor. Asgari ücret artsın itirazımız yok ama SGK primleri de artıyor çiftçi ödeyemez duruma geliyor.

Hazineden primlerin aşağıya çekilmesi için destek istiyoruz. SGK kapsamında çiftçi sayısı 500 binlerin altına düştü ve daha da düşmeye devam edecek."

Bayraktar, konuşmalarının ardından İznik'in zarar gören meyve bahçelerindeki incelemelerini sürdürdü. - BURSA

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Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere Acil Destek Çağrısı - Son Dakika

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