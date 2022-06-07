Çiftçilere silajlık mısır desteği - Son Dakika
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Çiftçilere silajlık mısır desteği

07.06.2022 14:45

Çiftçilere silajlık mısır desteği Şahinbey Belediyesi üretimin artması için çiftçilere verilen desteği sürdürerek 2 bin torba silajlık mısır dağıtımı için protokol imzaladı.

Çiftçilere silajlık mısır desteği

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi üretimin artması için çiftçilere verilen desteği sürdürerek 2 bin torba silajlık mısır dağıtımı için protokol imzaladı.

Geçtiğimiz yıl çiftçilere bin 450 torba silajlık mısır dağıtan Şahinbey Belediyesi bu desteğini bu yıl 2 bin torbaya çıkardı. Şahinbey Belediyesinin silajlık mısır desteği böylelikle 3 bin 450 torbaya ulaşmış oldu. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey İlçe Kaymakam Vekili Bülent Uygur ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı.

"Şahinbey ilçesindeki çiftçiler çok şanslı"

Verilen desteklerin ekonomiye önemli dönüşümleri olacağına dikkati çeken Gaziantep Valisi Davut Gül, "Tarıma vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim. Her yıl çiftçilere verilen destek beklenenin çok üzerinde. Şimdide silajlık mısır verilecek. Bu anlamda Şahinbey İlçemizdeki çiftçilerimiz çok şanslı. Verilen bu desteğin hem ülkemize, hem de şehrimize çok önemli dönüşümleri olacaktır. Desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Çiftçilere verilen destek çok önemli"

Girdi maliyetlerinin arttığı dönemde çiftçilere verilen desteklerin çok önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey İlçe Kaymakam Vekili Bülent Uygur, "Tarım İl Müdürlüğümüzün Çiftçi Kayıt Sisteminde birçok çiftçimiz bulunuyor. Özellikle girdi maliyetlerinin yüksek olduğu şu dönemde Şahinbey Belediyemizin yapmış olduğu bu desteği önemsiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımıza bu anlamda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ekonomiye dönüşümü 50 milyon TL"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çiftçilere verilen desteğin arttırılarak devam edeceği müjdesini vererek, "Şahinbey Belediyesi olarak, Gaziantep Valiliğimizin de desteği ile çiftçilere desteğimiz sürüyor. Şahinbey İlçemizdeki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı olan tüm çiftçilerimize gübre, arpa, buğday, mercimek tohumu, hayvan yetiştiricilerine yem desteği veriyoruz. Bu yıl sebze ve meyve yetiştiricilerimize karpuz, kavun, domates, salatalık, biber ve patlıcan dan oluşan 10 milyonluk fide desteği sağladık. Hayvan yetiştiricilerimize, arılı kovan, tavuk ve süt sağım makinası desteği sağladık. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan hanım kardeşlerimize çizme dağıttık. Çiftçilerimizin tarlalarına rahat bir şekilde gidip gelmeleri için 2 bin 300 km'lik arazi yolu açtık. Şahinbey'de ekili alan miktarını arttırdık ve şu anda ekilmeyen alan kalmadı. Şimdide çiftçilerimize silajlık mısır dağıtımı yapacağız. Çok kaliteli mısırlar ve her torbada 50 bin tane tohum var ve getirisi çok iyi. 2 bin torba silajlık mısır dağıtacağız. Ekonomiye geri dönüşü ise 50 milyon TL olacak. Bu mısırların gövdesi de hayvanlara yem olacak. Yapılan projenin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor desteklerinden dolayı Gaziantep Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çiftçilere silajlık mısır desteği
Çiftçilere silajlık mısır desteği
Çiftçilere silajlık mısır desteği
Çiftçilere silajlık mısır desteği

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Davut Gül, Gaziantep, Şahinbey, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere silajlık mısır desteği - Son Dakika

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