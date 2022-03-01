Gelinlikçiler yaza hazırlanıyor - Son Dakika

Gelinlikçiler yaza hazırlanıyor

Eskişehir'de 21 yıldır gelinlik işiyle uğraşan Hülya Can Toparlak:

"Hemen hemen her gün sipariş alıyoruz"

ESKİŞEHİR - Yeni evlenecek çiftler, yaz mevsiminde yapacakları düğün hazırlarına şimdiden başladı.

Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışverişlerinden en çok rağbet gören işletmelerin başında düğün salonları, kuyumcular ve gelinlikçiler geliyor. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır özgürce yapılamayan düğünlerin, bu sene daha çok olacağı tahmin ediliyor. Yazın yapacakları düğünlerin telaşını aylar öncesinden kapılan çiftler, şimdiden gelinlik siparişlerini vermeye başladı. Sezon öncesi hazır alınan ya da diktirilen gelinliklerin daha uygun fiyata geldiğini söyleyen gelinlikçiler, çiftlerin erken siparişlere önem verdiğini aktardı. Bu sene daha çok dantelli ve parlak modellerin tercih edildiği gelinliklerin fiyatı ise, yaklaşık 5 bin TL'den başlıyor.

"Bu seneden daha çok umutluyuz"

Eskişehir'de 21 yıldır gelinlik işiyle uğraşan Hülya Can Toparlak, bu yaz düğün sezonundan umutlu olduğunu dile getirdi. Şimdiden sipariş almaya başladıklarını ifade eden Toparlak, "Yaz için siparişler almaya başladık. Gelinlerimiz, nasıl modeller istiyorsa, o şekilde hazırlıyoruz. Hemen hemen her gün sipariş alıyoruz. Bu seneden daha çok umutluyuz. A kesim gelinlikler moda olmakla beraber, parlak, ışıltılı ve dantel ağırlıklı modeller revaçta" dedi.

"İnşallah bu sene pandemi biter ve düğünlerde artış olur"

Erken sipariş verilen gelinliklerin daha uyguna geldiğini vurgulayan başka bir gelinlikçi Kezban Erdem, dolar kurunun yükselmesiyle fiyatların artabileceğini söyledi. Pandeminin tamamen bittiği zaman rahatlayacaklarını belirten Erdem, şu şekilde konuştu:

"Yaz sezonu için siparişler alıyoruz ve siparişlerimizi hazırlıyoruz. İnşallah bu sene daha iyi olur işlerimiz. Pandemi de inşallah biter bizler de rahat ederiz. Ağustos, Temmuz, Mayıs, Haziran siparişlerini şimdiden alıyoruz. Erken fiyatlardan yararlanıyorlar. Sezonda önümüzün ne olacağı belli değil, dolar kurunun çıkmasıyla biz de 'ne yapabiliriz' onu düşünüyoruz. O yüzden şimdiden sipariş vermek daha karlı."

"Üstündeki detaylara göre fiyatları değişiyor"

Eskişehir'de gelinlik dikimi ve satışı yapan Tayyibe Yıldırım, modellerin üstündeki detaylara göre fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini söyledi. Gelinlik dikiminden de bahseden Yıldırım, "Kimi geliyor 15 günde hazırlığının bitmesini istiyor, kimi ise hazır gelinlik tercih ediyor. Bazı vatandaşlar buradan diktiklerimizi istiyor ya da istediği modelleri getiriyor ve bizde ona göre 15 gün içerisinde dikiyoruz. Eğer acilse 10 gün içerisinde hazırlıyoruz. Üstündeki detaylara göre fiyatları değişiyor. Kimi çok şatafatlı istiyor kimi çok sade istiyor. Sadeye göre 5-5,5'tan başlıyor ve 7-8'e kadar devam ediyor. Üstündeki detaylara bağlı el işlemeleri oluyor. Onlar 1 ay sürüyor. Normalde hazır güpürlü ve işli dantellerimiz var onlar da 15 gün içinde tamamlanıyor" ifadelerine yerdi.