Çin, Boeing Uçaklarını İade Ediyor

ÇİN yönetimi, Boeing'den aldığı bazı yolcu uçaklarını ABD'ye geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edilmesi planlanan iki uçağın iade edildiğini, üçüncü uçağın da kısa süre içinde geri gönderileceğini açıkladı. Ortberg, bu yıl Çin'e gönderilmesi planlanan toplam 50 uçağın teslimatlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Çinli müşterilerin teslimatları almaya yanaşmadığını belirtti.