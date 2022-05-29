Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk dört ayda yıllık yüzde 3,6 azaldı

Çin'de devlet şirketlerinin karları yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam karları, Ocak-Nisan 2022'de yıllık bazda yüzde 3,6 azalarak 1,28 trilyon yuana (yaklaşık 190 milyar dolar) indi.

İşletme gelirleri yüzde 9,8, harcamalar ise 13,4 arttı.

Borçların varlıklara oranı, yıllık yüzde 0,2 artarak nisan sonu itibarıyla yüzde 64,5'e yükseldi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4,8 düşüş kaydetmişti.

Nisanda başta Çin'in en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde Kovid-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.