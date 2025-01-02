Çin'de Diplomatik Elçilerin SPIC Turu

Ekonomi

'Çin Büyükelçileri için SPIC Turu' geçtiğimiz günlerde Çin'de gerçekleştirildi. Tur sırasında Gine, Ürdün, Malta ve Macaristan'dan diplomatik elçiler SPIC Shanghai Electric Power'a davet edildi ve Şanghay'daki Pudong Qiantan Entegre Akıllı Enerji Projesi gibi projelere saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

'Çin Büyükelçileri için SPIC Turu' geçtiğimiz günlerde Çin'in Şanghay kentinde başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre; tur sırasında Gine, Ürdün, Malta ve Macaristan'dan diplomatik elçiler SPIC Shanghai Electric Power'a davet edildi ve Şanghay'daki Pudong Qiantan Entegre Akıllı Enerji Projesi gibi projelere saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Elçiler bu tur sayesinde SPIC'in sosyal ve ekonomik kalkınma, ekolojik ve çevresel koruma, teknolojik inovasyon ve enerji tedarik garantisi gibi birçok alandaki gelişim başarılarını görme imkanı buldu.

Elçiler, Qiantan Akıllı Enerji Merkezi'nde enerji akışını ve dönüşümünü ilk elden deneyimledi. Verilen bilgiye göre; elçiler, akıllı enerjinin sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda yeşil yaşam tarzının bir savunucusu olduğunu söyledi. Elçiler daha sonra Çin'in enerji sektörünün gelişim tarihini inceledi. Ziyaretin ardından SPIC Shanghai Electric Power, elçilerle bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi ve burada iki taraf, enerji sektörünün gelecekteki zorlukları ve fırsatları ile Çin ve yabancı ülkeler arasında elektrik enerjisi alanında işbirliği beklentileri gibi konularda canlı bir tartışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL