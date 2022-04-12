Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı - Son Dakika
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Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı

12.04.2022 15:19
Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin ve Pakistan'ın her koşulda stratejik işbirliği ortakları olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin çok sağlam ve kırılmaz olduğunu söyledi. Zhao, "Çin, geleneksel dostluğu sürdürmek, çok yönlü işbirliğini derinleştirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu yüksek kaliteli bir şekilde ortaklaşa inşa etmek ve yeni dönemde ortak bir geleceğe […]

Çin, <a class='keyword-sd' href='/pakistan/' title='Pakistan'>Pakistan</a>'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin ve Pakistan'ın her koşulda stratejik işbirliği ortakları olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin çok sağlam ve kırılmaz olduğunu söyledi. Zhao, "Çin, geleneksel dostluğu sürdürmek, çok yönlü işbirliğini derinleştirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu yüksek kaliteli bir şekilde ortaklaşa inşa etmek ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluşturmak için Pakistan tarafıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" diye ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı - Son Dakika


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