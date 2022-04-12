Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı - Son Dakika

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin ve Pakistan'ın her koşulda stratejik işbirliği ortakları olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin çok sağlam ve kırılmaz olduğunu söyledi. Zhao, "Çin, geleneksel dostluğu sürdürmek, çok yönlü işbirliğini derinleştirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu yüksek kaliteli bir şekilde ortaklaşa inşa etmek ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluşturmak için Pakistan tarafıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" diye ekledi.