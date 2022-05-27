Clio Trophy Turkey By Evofone ikinci yarışı Bursa'da yapılacak

Renault MAİS ana partnerliğinde Toksport WRT'nin düzenlediği Clio Trophy Turkey By Evofone ikinci yarışı, 27-29 Mayıs'ta Bursa'da koşulacak.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, tamamen aynı özelliklere sahip otomobillerin mücadele ettiği, deneyimli pilotların yanı sıra motor sporlarına başlamak isteyenler için önemli bir fırsat olan Clio Trophy Turkey By Evofone, 27-28-29 Mayıs'ta Yeşil Bursa Rallisi ile devam ediyor. Bir önceki yarış olan Bodrum Rallisi'nde Can Altınok Efe Ersoy ikilisi yarışı ilk sırada tamamlamıştı.

27 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Odunluk Trafik Eğitim Pisti'nde gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak olan yarış, 466 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda iki gün boyunca 10 özel etabın geçilmesinden oluşacak.

Organizasyon, 28 Mayıs Cumartesi günü ise saat 09.00'da Bursaspor Stadyumu Otoparkı'nda yer alan servis alanından başlayacak. Ekipler rallinin ilk gününde, sırasıyla Delice, Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçerek saat 19.00'dan itibaren servis alanında günü tamamlayacaklar.

29 Mayıs Pazar sabahı saat 09.00'dan itibaren yeniden start alacak olan ekipler, Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16.15'ten itibaren Bursa Aloft Hotel'deki finiş podyumuna ulaşmaya çalışacaklar.

Yarış serisinin sponsorları arasında Castrol, Michelin, Maxxi Filo ve Renault Filo da bulunuyor.