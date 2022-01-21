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EMEA bölgesinde sektörünün ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvili Coca-Cola İçecek'ten - Son Dakika

EMEA bölgesinde sektörünün ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvili Coca-Cola İçecek'ten

21.01.2022 12:28
EMEA bölgesinde sektörünün ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvili Coca-Cola İçecek'ten

Coca-Cola İçecek (CCI), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki içecek endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik endeksli tahviline imza attı.

Coca-Cola İçecek (CCI), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki içecek endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik endeksli tahviline imza attı.

Coca-Cola İçecek açıklamasına göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının zayıfladığı bu dönemde gerçekleştirilen borçlanma kapsamında şirket, yüzde 4,75 faiz üzerinden 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tahvil ihraç etti.

CCI bu ihraçla Türkiye'nin en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını ülkenin yurtdışı pazarlara borçlanma oranı referansına göre daha düşük maliyetle gerçekleştirmiş oldu.

Son altı ayda Türkiye pazarından çıkan ilk özel sektör ihracı olan tahvillerin yüzde 34'ü ABD, yüzde 30'u Avrupa Birliği ve yüzde 16'sı Birleşik Krallık pazarlarında satıldı.

CCI'ın başarısında dünyanın en önemli markalarından bazılarını portföyünde bulundurmasının yanı sıra, yüksek potansiyelli ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerini odağına alan iş modeli, güçlü bilanço su, tahvilin sürdürülebilirlik yönünün bulunması, Anadolu Grubu ve The Coca-Cola Company ile istikrarlı hissedarlık yapısı önemli rol oynadı.

Sürdürülebilirliği iş modelinin temelinde kabul eden CCI, bu tahvil ile finansal stratejisi ve sürdürülebilirlik odak alanlarının arasındaki güçlü bağı da ortaya koymuş oldu.

İhraç öncesinde 75'i aşkın yatırımcıyla yapılan toplantılar sonucunda tahvil yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. İkinci Taraf Görüşü veren bağımsız ESG araştırma, derecelendirme ve veri şirketi Sustainalytics, CCI'ın sürdürülebilirlik çerçeve dokümanında belirtilen hedefleri güçlü olarak değerlendirdi. CCI'nın baz aldığı 2020'deki su kullanım verimliliğini 2027 yılına kadar yüzde 13 ve 2029 yılına kadar yüzde 17 artırma taahhüdünü ise iddialı olarak nitelendirdi.

"Entegre iş modelimizin en somut örneği olarak sürdürülebilirlik endeksli tahvilimizi çıkardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, Türkiye dahil 11 ülkede 430 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet verdiklerini, tüm paydaşları için değer yaratmak üzere faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Başarır, "Sürdürülebilirlik odağımız ve entegre iş modelimizin en somut örneği olarak sürdürülebilirlik endeksli tahvilimizi çıkardık. Türkiye piyasasına da hareket getiren CCI tahvili ile hem Türkiye hem de içecek sektörünün EMEA bölgesindeki ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvilini çıkarmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

CCI'ın 2021 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ve Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-" notu aldığını aktaran Başarır, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından teyit edilen başarılı performansımızla son derece avantajlı bir bono ihracı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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Coca Cola, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EMEA bölgesinde sektörünün ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvili Coca-Cola İçecek'ten - Son Dakika Ekonomi


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