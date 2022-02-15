Coca-Cola, yeni sezonda Valorant Türkiye Ligi'nin isim sponsoru oluyor

Coca-Cola, 2019'da çok oyunculu taktiksel FPS video oyunları kategorisine hızlı bir giriş yapan ve yayınlandığı ilk günden itibaren Türkiye'de de büyük ilgi gören Valorant Oyunu'nun ilk kez yapılacak profesyonel espor liginin isim sponsoru olacağını açıkladı.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Riot Games'in, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Valorant Oyunu'nun profesyonel liglerini espor organizatörü iş ortakları üzerinden yapma kararı alması üzerine Türkiye için ESA Esports & Media Riot'un münhasır Valorant espor iş ortağı olarak seçildi.

Dünyanın en büyük Valorant topluluklarından birine sahip olan Türkiye'nin tek başına bir bölge sayıldığı bu sistem içinde, lig adının Türkçe olmasına karar verildi ve lige tüm ülkeyi ortak bir paydada birleştirecek "Birlik" ismi konuldu. ESA'nın organizasyonunu yapacağı ligin adı 2022 yılı için Coca–Cola'nın isim sponsorluğuyla birlikte "Coca-Cola: Birlik" olarak anılacak.

Kadınlara her alanda desteğini sürdüren Coca-Cola, Valorant Ligi'nin isim sponsorluğu ile yetinmeyip bütün yılı kapsayacak Türkiye'nin ilk kadın Valorant turnuva serisi olacak olan ESA Open Fire Rebels ile de ana partnerlik anlaşması imzaladı.