Consus Enerji'nin 9 Aylık Net Karı 22,2 Milyon Lira

Ekonomi

Consus Enerji'nin net karı yılın 9 ayında 22,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Consus Enerji ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından Consus Enerji'nin gelirleri, yılının dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyreden piyasa takas fiyatı (PTF) ve enflasyon muhasebesi uygulamalarının etkileri sonucunda 992 milyon 700 bin 714 lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalış göstererek 232 milyon 532 bin 148 lira oldu.

Açıklamada, etkin maliyet kontrolünün FAVÖK üzerinde olumlu etki yaratırken, elektrik piyasasındaki tavan fiyat uygulaması ile döviz kurlarındaki artış oranının üzerinde gerçekleşen TL enflasyon artış oranının FAVÖK üzerinde olumsuz etki oluşturduğu kaydedildi.

Şirketin net karı ise, enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklanan parasal kazanç ve ertelenmiş verginin olumlu etkilerine rağmen, artan borçlanma maliyetleri sebebiyle yükseliş kaydeden finansman giderlerinin olumsuz etkisi ile 22 milyon 226 bin 534 lira olarak gerçekleşti.

"Güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, yatırım süreçlerine devam ederken, yeni santralleri devreye alarak yılın üçüncü çeyreği itibarıyla şirketin kurulu gücünü yaklaşık 100 megavata çıkardıklarını belirterek, "2024 yılı ekim ayında biyokütle santrallerimizden birinde devreye aldığımız 6,7 MWp gücündeki yardımcı kaynak GES ve yılın son çeyreğinde devreye alınması öngörülen dağıtık iş kolundaki GES santrallimiz ile bu kapasite 108 megavatı aşacak." ifadesini kullandı.

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara devam ettiklerini ve çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile verimliliğe odaklanan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Arpacıoğulları, şu değerlendirmede bulundu:

"Dağıtık enerji iş kolunda iki adet projenin daha devreye alınması sonucu dağıtık enerjide hizmet verdiğimiz kurulu gücü 59,3 megavata, tesis sayımızı 11'e yükselttik. Aynı zamanda, şirketin çoğunluk hisselerine sahip Global Yatırım Holding AŞ'nin bir diğer bağlı ortaklığı ile bu şirketin öz tüketimine yönelik olarak arazi üzerinde 3,7 MWp kapasiteye kadar güneş enerjisi santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşmeyi de 2024 yılının nisan ayı sonlarında imzaladık. İlgili projeye ilişkin olarak, yatırım süreci devam ediyor. Bu santrali de 2024 yılının son üç aylık dönemi içinde devreye almayı planlıyoruz. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemlerde de ağırlık vereceğiz."

Güneş alanında yurtiçindeki projelere ilave olarak yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini, buna yönelik çeşitli ülkelerdeki projeleri değerlendirdiklerini belirten Arpacıoğulları, Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen üç adanın elektrik ihtiyacına yönelik doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerine ilaveten depolama sistemlerinin de olduğu toplam 111 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle doları bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleyi kazandıklarını aktardı.

Arpacıoğulları, projenin yatırım sürecinin 2026 içinde tamamlanarak santrallerin devreye alınması ve işletme sürecinin başlamasını planladıklarını kaydetti.???????