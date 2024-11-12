Consus Enerji'nin 9 Aylık Net Karı 22,2 Milyon Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Consus Enerji'nin 9 Aylık Net Karı 22,2 Milyon Lira

Consus Enerji, 2023'ün ilk 9 ayında 22,2 milyon lira net kar elde etti. Gelirleri 992,7 milyon lira.

12.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Consus Enerji'nin net karı yılın 9 ayında 22,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Consus Enerji ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından Consus Enerji'nin gelirleri, yılının dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyreden piyasa takas fiyatı (PTF) ve enflasyon muhasebesi uygulamalarının etkileri sonucunda 992 milyon 700 bin 714 lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalış göstererek 232 milyon 532 bin 148 lira oldu.

Açıklamada, etkin maliyet kontrolünün FAVÖK üzerinde olumlu etki yaratırken, elektrik piyasasındaki tavan fiyat uygulaması ile döviz kurlarındaki artış oranının üzerinde gerçekleşen TL enflasyon artış oranının FAVÖK üzerinde olumsuz etki oluşturduğu kaydedildi.

Şirketin net karı ise, enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklanan parasal kazanç ve ertelenmiş verginin olumlu etkilerine rağmen, artan borçlanma maliyetleri sebebiyle yükseliş kaydeden finansman giderlerinin olumsuz etkisi ile 22 milyon 226 bin 534 lira olarak gerçekleşti.

"Güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, yatırım süreçlerine devam ederken, yeni santralleri devreye alarak yılın üçüncü çeyreği itibarıyla şirketin kurulu gücünü yaklaşık 100 megavata çıkardıklarını belirterek, "2024 yılı ekim ayında biyokütle santrallerimizden birinde devreye aldığımız 6,7 MWp gücündeki yardımcı kaynak GES ve yılın son çeyreğinde devreye alınması öngörülen dağıtık iş kolundaki GES santrallimiz ile bu kapasite 108 megavatı aşacak." ifadesini kullandı.

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara devam ettiklerini ve çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile verimliliğe odaklanan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Arpacıoğulları, şu değerlendirmede bulundu:

"Dağıtık enerji iş kolunda iki adet projenin daha devreye alınması sonucu dağıtık enerjide hizmet verdiğimiz kurulu gücü 59,3 megavata, tesis sayımızı 11'e yükselttik. Aynı zamanda, şirketin çoğunluk hisselerine sahip Global Yatırım Holding AŞ'nin bir diğer bağlı ortaklığı ile bu şirketin öz tüketimine yönelik olarak arazi üzerinde 3,7 MWp kapasiteye kadar güneş enerjisi santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşmeyi de 2024 yılının nisan ayı sonlarında imzaladık. İlgili projeye ilişkin olarak, yatırım süreci devam ediyor. Bu santrali de 2024 yılının son üç aylık dönemi içinde devreye almayı planlıyoruz. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemlerde de ağırlık vereceğiz."

Güneş alanında yurtiçindeki projelere ilave olarak yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini, buna yönelik çeşitli ülkelerdeki projeleri değerlendirdiklerini belirten Arpacıoğulları, Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen üç adanın elektrik ihtiyacına yönelik doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerine ilaveten depolama sistemlerinin de olduğu toplam 111 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle doları bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleyi kazandıklarını aktardı.

Arpacıoğulları, projenin yatırım sürecinin 2026 içinde tamamlanarak santrallerin devreye alınması ve işletme sürecinin başlamasını planladıklarını kaydetti.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Consus Enerji'nin 9 Aylık Net Karı 22,2 Milyon Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Consus Enerji'nin 9 Aylık Net Karı 22,2 Milyon Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.